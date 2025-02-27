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≡ "На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по делу о групповом убийстве допросили несовершеннолетних свидетельниц в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51243
"На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по делу о групповом убийстве допросили несовершеннолетних свидетельниц в суде Костаная
Отправлено: 27.02.25 - 15:53
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С двумя из них подсудимый Евгений Казачок некогда находился в отношениях и одну бил во время совместного проживания, когда девушке было 16. Третьей угрожал в момент происшествия: если расскажет кому-то, "окажется на месте этого парня".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7443
Re: "На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по...
Отправлено: 27.02.25 - 15:53
#1
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Что ни день кого-то убили,одна криминальная хроника, время какое-то неспокойное
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
719
"На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по делу о групповом убийстве допросили несовершеннолетних свидетельниц в суде Костаная
Отправлено: 27.02.25 - 18:13
#2
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Оно еще хуже будет, поскольку гос-ву все равно, кто кого убивает, у нас ведь как в западных странах, это не в Китае, не в Белорусии и даже не в США! Зная, что нет смертной казни в жалостливой стране, биомусор будет угрожать убийством всем кого бьют руками, ногами, предметами и тому подобное, поэтому население не идет к правоохранителям, а ждут пока не биомусор реализует свою угрозу убийством! Пока в стране научились лишь штрафовать, и будут по суду штрафовать за легкие телесные повреждения или давать небольшие сроки до 15 лет, и в некоторых случаях пожизненное, это зло будет постоянно, особенно изощряются наркоманы, алкоголики, пьяницы, "домашние боксеры", умственно недоразвитые, психически нездоровые особи, так и будет происходить в стране! Наверное нашему гос-ву скоро придется как самой демократической стране, как США ввести смертную казнь за подобные преступления! США ввела смертную казнь,благодаря Трампу, несмотря,на то, что у них население 30 раз больше чем в Казахстане, а у нас кто вернет смертную казнь! Будем ждать, ведь при капитализме мало рожают "лишние рты"! При этом есть социальное неравенство в обществе, что ведет к деградации населения, при отсутствии реальной ответственности за содеянное, отсутствии социальной справедливости, отсутствии законного порядка в стране! Пример раздали фонд национального благосостояния, покусились на ЕНПФ, изъяли средства из ФОСМС, и никто за это не ответил по закону!

[Исправлено: абике, 27.02.2025 - 19:19]
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