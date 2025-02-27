"На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по делу о групповом убийстве допросили несовершеннолетних свидетельниц в суде Костаная
Отправлено: 27.02.25 - 18:13
Оно еще хуже будет, поскольку гос-ву все равно, кто кого убивает, у нас ведь как в западных странах, это не в Китае, не в Белорусии и даже не в США! Зная, что нет смертной казни в жалостливой стране, биомусор будет угрожать убийством всем кого бьют руками, ногами, предметами и тому подобное, поэтому население не идет к правоохранителям, а ждут пока не биомусор реализует свою угрозу убийством! Пока в стране научились лишь штрафовать, и будут по суду штрафовать за легкие телесные повреждения или давать небольшие сроки до 15 лет, и в некоторых случаях пожизненное, это зло будет постоянно, особенно изощряются наркоманы, алкоголики, пьяницы, "домашние боксеры", умственно недоразвитые, психически нездоровые особи, так и будет происходить в стране! Наверное нашему гос-ву скоро придется как самой демократической стране, как США ввести смертную казнь за подобные преступления! США ввела смертную казнь,благодаря Трампу, несмотря,на то, что у них население 30 раз больше чем в Казахстане, а у нас кто вернет смертную казнь! Будем ждать, ведь при капитализме мало рожают "лишние рты"! При этом есть социальное неравенство в обществе, что ведет к деградации населения, при отсутствии реальной ответственности за содеянное, отсутствии социальной справедливости, отсутствии законного порядка в стране! Пример раздали фонд национального благосостояния, покусились на ЕНПФ, изъяли средства из ФОСМС, и никто за это не ответил по закону!
[Исправлено: абике, 27.02.2025 - 19:19]