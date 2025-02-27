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≡ Убийство девушки в Костанае раскрыли спустя 21 год. Подозреваемый почти всю жизнь провел в колонии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51243
Убийство девушки в Костанае раскрыли спустя 21 год. Подозреваемый почти всю жизнь провел в колонии
Отправлено: 27.02.25 - 16:04
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- Экспертиза показала, что девушку задушили. Было начато досудебное расследование, полицейские установили подозреваемого, но доказательств его вины было недостаточно, - рассказал Бауржан КУСАИНОВ. - В феврале 2025 года в ходе дополнительных мероприятий мы задержали 44-летнего местного жителя.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7443
Re: Убийство девушки в Костанае раскрыли спустя 21 год....
Отправлено: 27.02.25 - 16:04
#1
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Интересно,он по новому будет срок каратать или зачтут параллельную отсидку , вроде говорят до сих пор на зоне
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1438
Re: Убийство девушки в Костанае раскрыли спустя 21 год....
Отправлено: 27.02.25 - 16:28
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
или зачтут параллельную отсидку , вроде говорят до сих пор на зоне


Ему без разницы. Наверняка понимает, что не вписывается в нормальную жизнь и решил признаться.
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