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Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51242
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:03
Основы знания, да и той же воспитанности закладываются в средней школе. А что нам может дать зареформированое до предела казахстанское образование? В стране обнаружены 66 школ, которые работали без лицензии. Примечательно, что это не только частные, но есть и государственные, что вообще выходит за рамки разумного.
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Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 12:54
Цитата:
Вы как то отделяйте обоазование ребенка и коррупцию чиновников..
Основы знания, да и той же воспитанности закладываются в средней школе. А что нам может дать зареформированое до предела казахстанское образование? В феврале Высшая аудиторская палата провела аудит в школах. Обнаружено неэффективное планирование средств и ресурсов на 62,4 млрд тенг
Вы как то отделяйте обоазование ребенка и коррупцию чиновников..
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 12:59
Цитата:
Хех..
Ну и автор..
Что нас может испугать кроме того, что мы старшее поколение сами разгоабили и развалили свою страну?
СССР не сам развалился, это мы старшее поколение и вы тов. Воронин, приклали либо нет своим молчанием к этому не только руку, а и ногу.
Вот что дало нам советское образование, так это как уничтожить собственную страну..
Хорошее оно?
Наверно.
Но я не хочу чтоб мои дети были такими же "образованными", как когда то были мы и не допустили разграбления и развала уже их страны, не нашей.
Старшее поколение уже ничто не пугает. Они знают, что Советский Союз повторил судьбу «Титаника»:
Хех..
Ну и автор..
Что нас может испугать кроме того, что мы старшее поколение сами разгоабили и развалили свою страну?
СССР не сам развалился, это мы старшее поколение и вы тов. Воронин, приклали либо нет своим молчанием к этому не только руку, а и ногу.
Вот что дало нам советское образование, так это как уничтожить собственную страну..
Хорошее оно?
Наверно.
Но я не хочу чтоб мои дети были такими же "образованными", как когда то были мы и не допустили разграбления и развала уже их страны, не нашей.
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 13:04
Какое у нас образование в гимназии Горького кстати?
Сегодня хотели сходить, там говорят блат нужен, не знаю, пошли в казахскую гимназию , посмотрим..
Сегодня хотели сходить, там говорят блат нужен, не знаю, пошли в казахскую гимназию , посмотрим..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1646
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 13:20
Цитата:
Бесплатно туда не попасть.
111:
в гимназии Горького
в гимназии Горького
Бесплатно туда не попасть.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7228
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 13:52
Цитата:
Марик обязательно сходите, сами поговорите, 1 школа тоже неплохая, у меня дочь там училась, ты по прописке туда кажется относишься! В гимназии нагрузки большие, не каждый выдержит, да и нужно ли?
111:
Сегодня хотели сходить, там говорят блат нужен, не знаю, пошли в казахскую гимназию
Сегодня хотели сходить, там говорят блат нужен, не знаю, пошли в казахскую гимназию
Марик обязательно сходите, сами поговорите, 1 школа тоже неплохая, у меня дочь там училась, ты по прописке туда кажется относишься! В гимназии нагрузки большие, не каждый выдержит, да и нужно ли?
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 15:53
Цитата:
В первой средний учится, а старший сказал отдать Амирку в гимназию, мы наслушались от тех кто побывал в гимназии, говорят там трудно, да еще надо блат иметь, много много денег и вся крутизна именно туда сует своих отпрысков.
Моя подумала и попросились в казахскую гимназию по Алтынсарино Павлова по моему.
Ну там нам сказали, что мы русским рады, у них уже есть примеры, когда русские заканчивали и их казахи уважают везде в любом уголке Казахстана и за ними будущее.
Постараемся туда с первого апреля зайти по какой то там Сакуре, если получится, но так понял, они нашему Амиру только рады будут
saba:
Марик обязательно сходите, сами поговорите, 1 школа тоже неплохая, у меня дочь там училась
Марик обязательно сходите, сами поговорите, 1 школа тоже неплохая, у меня дочь там училась
В первой средний учится, а старший сказал отдать Амирку в гимназию, мы наслушались от тех кто побывал в гимназии, говорят там трудно, да еще надо блат иметь, много много денег и вся крутизна именно туда сует своих отпрысков.
Моя подумала и попросились в казахскую гимназию по Алтынсарино Павлова по моему.
Ну там нам сказали, что мы русским рады, у них уже есть примеры, когда русские заканчивали и их казахи уважают везде в любом уголке Казахстана и за ними будущее.
Постараемся туда с первого апреля зайти по какой то там Сакуре, если получится, но так понял, они нашему Амиру только рады будут
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 15:54
Цитата:
Да, даде если и попадешь, потом быстро говорят вылетишь, если небогатый как мы
Сабыр:
Бесплатно туда не попасть.
Бесплатно туда не попасть.
Да, даде если и попадешь, потом быстро говорят вылетишь, если небогатый как мы
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7689
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 16:08
Цитата:
Вы это про себя ??
Добринцофф:
что вы сделали для спасения ,н[/quot
А, никто и ничего при всём желании НЕ СДЕЛАЛ бы.
Поясню: - всё зависит от РУКОВОДСТВА- пришёл Ельцин который хотел ВЛАСТЬ и уничтожив Горби, заодно уничтожил Советский Союз, под пения гимна : "..Боже, храни Америку...".
У нас появился Назарбаев, который за ТРИДЦАТЬ лет абсалютно НИЧЕГО не сделал: - качал нефть, построил из китайского алюкобонда ЭКСПО и жил на этом.
Был в США Байден который обьявил РФ - ВРАГОМ Америки и ввёл ЖЕСТОЧАЙШИЕ санкции, и вся Европа и весь мир - считали Россию- страной -агрессором.
Появился Трамп - который считает что в войне ВИНОВАТА Украина и Россия- это не СТРАНА-АГРЕССОР и они уже договораиваются с Путиным о совместных бизнес-проектах и весь мир и Европа несмотря на СВОБОДУ и ДЕМОКРАТИЮ уже ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ к России, по трамповски.
А, ведь НИЧЕГО не изменилось: - как была война так и она идёт, ПРОСТЫЕ люди как гибли так и ПОГИБАЮТ, те же люди у власти в тех же государствах которые помогают Украине и санкционируют России - просто ПРИШЁЛ новый человек и взглянул по другому, по бизнесменски.
Так что ваш РИТОРИЧЕСКИЙ вопрос- ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЛИЧНО - будет висеть ВЕЧНО в воздухе - и от ПРОСТЫХ людей в этой жизни - НИЧТО и НИКОГДА ничего и НЕ ЗАВИСЕЛО.
Добринцофф:
какие сволочи спекулянты сейчас.
какие сволочи спекулянты сейчас.
Вы это про себя ??
Добринцофф:
что вы сделали для спасения ,н[/quot
А, никто и ничего при всём желании НЕ СДЕЛАЛ бы.
Поясню: - всё зависит от РУКОВОДСТВА- пришёл Ельцин который хотел ВЛАСТЬ и уничтожив Горби, заодно уничтожил Советский Союз, под пения гимна : "..Боже, храни Америку...".
У нас появился Назарбаев, который за ТРИДЦАТЬ лет абсалютно НИЧЕГО не сделал: - качал нефть, построил из китайского алюкобонда ЭКСПО и жил на этом.
Был в США Байден который обьявил РФ - ВРАГОМ Америки и ввёл ЖЕСТОЧАЙШИЕ санкции, и вся Европа и весь мир - считали Россию- страной -агрессором.
Появился Трамп - который считает что в войне ВИНОВАТА Украина и Россия- это не СТРАНА-АГРЕССОР и они уже договораиваются с Путиным о совместных бизнес-проектах и весь мир и Европа несмотря на СВОБОДУ и ДЕМОКРАТИЮ уже ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ к России, по трамповски.
А, ведь НИЧЕГО не изменилось: - как была война так и она идёт, ПРОСТЫЕ люди как гибли так и ПОГИБАЮТ, те же люди у власти в тех же государствах которые помогают Украине и санкционируют России - просто ПРИШЁЛ новый человек и взглянул по другому, по бизнесменски.
Так что ваш РИТОРИЧЕСКИЙ вопрос- ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЛИЧНО - будет висеть ВЕЧНО в воздухе - и от ПРОСТЫХ людей в этой жизни - НИЧТО и НИКОГДА ничего и НЕ ЗАВИСЕЛО.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7689
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 16:15
Цитата:
Почему то ВСЕ хотят поступит в Лигу Плюща, но ни как не в Назарбаев-Унивеситет.
Цитата:
Из этой же оперы:"...Анна Каренина ехала в карете с ПОДНЯТЫМ задом...."
Михаил:
получим полный американский продукт образования,
получим полный американский продукт образования,
Почему то ВСЕ хотят поступит в Лигу Плюща, но ни как не в Назарбаев-Унивеситет.
Цитата:
сайлау курманов:
Онегин сильно торопился и как только запрыгнул в карету приказал- гони в аэропорт,да поскорей!
Онегин сильно торопился и как только запрыгнул в карету приказал- гони в аэропорт,да поскорей!
Из этой же оперы:"...Анна Каренина ехала в карете с ПОДНЯТЫМ задом...."
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