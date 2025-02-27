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≡ "На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по делу о групповом убийстве допросили несовершеннолетних свидетельниц в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51242
"На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по делу о групповом убийстве допросили несовершеннолетних свидетельниц в суде Костаная
Отправлено: 27.02.25 - 15:53
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С двумя из них подсудимый Евгений Казачок некогда находился в отношениях и одну бил во время совместного проживания, когда девушке было 16. Третьей угрожал в момент происшествия: если расскажет кому-то, "окажется на месте этого парня".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7443
Re: "На фоне идёт смех этих девочек" - На процессе по...
Отправлено: 27.02.25 - 15:53
#1
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Что ни день кого-то убили,одна криминальная хроника, время какое-то неспокойное
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