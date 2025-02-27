Отправлено: - 16:08

Добринцофф:

какие сволочи спекулянты сейчас.

Цитата:Вы это про себя ??что вы сделали для спасения ,н[/quotА, никто и ничего при всём желании НЕ СДЕЛАЛ бы.Поясню: - всё зависит от РУКОВОДСТВА- пришёл Ельцин который хотел ВЛАСТЬ и уничтожив Горби, заодно уничтожил Советский Союз, под пения гимна : "..Боже, храни Америку...".У нас появился Назарбаев, который за ТРИДЦАТЬ лет абсалютно НИЧЕГО не сделал: - качал нефть, построил из китайского алюкобонда ЭКСПО и жил на этом.Был в США Байден который обьявил РФ - ВРАГОМ Америки и ввёл ЖЕСТОЧАЙШИЕ санкции, и вся Европа и весь мир - считали Россию- страной -агрессором.Появился Трамп - который считает что в войне ВИНОВАТА Украина и Россия- это не СТРАНА-АГРЕССОР и они уже договораиваются с Путиным о совместных бизнес-проектах и весь мир и Европа несмотря на СВОБОДУ и ДЕМОКРАТИЮ уже ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ к России, по трамповски.А, ведь НИЧЕГО не изменилось: - как была война так и она идёт, ПРОСТЫЕ люди как гибли так и ПОГИБАЮТ, те же люди у власти в тех же государствах которые помогают Украине и санкционируют России - просто ПРИШЁЛ новый человек и взглянул по другому, по бизнесменски.Так что ваш РИТОРИЧЕСКИЙ вопрос- ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЛИЧНО - будет висеть ВЕЧНО в воздухе - и от ПРОСТЫХ людей в этой жизни - НИЧТО и НИКОГДА ничего и НЕ ЗАВИСЕЛО.