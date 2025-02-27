Основы знания, да и той же воспитанности закладываются в средней школе. А что нам может дать зареформированое до предела казахстанское образование? В стране обнаружены 66 школ, которые работали без лицензии. Примечательно, что это не только частные, но есть и государственные, что вообще выходит за рамки разумного. Читать новость
"...отличить Гоголя от Гегеля..." А автор юморист, однако... Для современной молодёжи, в массе своей, обе эти фамилии не говорят абсолютно ничего. А он хочет, чтобы они их отличали. ... А вообще - каждый видит то, что хочет видеть. И президент, и Какимжанова М., и Воронин Н...
Благодаря таким как тов Воронин,это ваше поколение было у руля когда тонул СССР и что вы сделали для спасения ,ничего,только до сих пор вспоминаете как было хорошо раньше и какие сволочи спекулянты сейчас.
Вот не соглашусь ни разу! Молодежь она всегда иная, не такая как мы и так было всегда! Нынешняя молодежь она разная, мне очень нравится, они( не все конечно) открыты новому, в том числе и знаниям! А по большому счёту не думаю, что и в моем поколении многие Гегеля от Гоголя отличат, а про Бабеля так и вовсе не слышали! Зато они знают много того,чего не знаю я! И у нас есть очень продвинутая молодежь безотносительно реформ! И советская система образования на мой вкус совсем не идеал, в ней тоже очень много лишнего было! Я имею в виду среднюю школу,ПТУ и техникумы уже лучше, а в школе учили всему подряд, чего в голове у моего соседа по парте, хулигана из КЖБИ, впоследствии работавшего сварщиком вряд ли сохранилось! И Гоголя он точно, даже в объёме школьной программы не читал.
Skeptic: отличить Гоголя от Гегеля..." А автор юморист, однако... Для современной молодёжи, в массе своей, обе эти фамилии не говорят абсолютно ничего. А он хочет, чтобы они их отличали.
Образованного человека можно выделить по умению отличать Гоголя от Гегеля, Бабеля от Бебеля, Кабеля от Кобеля, Кобеля от су*и. По памяти привел. Мне эти знания и умения отличать, погоды не делают как и вашему поколению. Болтали,умели философствовать,наставлять, поучать с умной видой И при этом ещё и страну развалили) Грошь цена вашим знаниям в итоге
Добринцофф: Благодаря таким демагогам как тов Воронин,это ваше поколение было у руля когда тонул СССР
А они все как на подбор всё их поколение -демагогов бестолковых Болтают, болтают, болтают Пока они болтали их пионеры братками уже стали и страну распилили а они всё болтали Поколение болтунов бесполезных да и только
Ну я не хотел умником показаться. Хотя Бебеля знаю только понаслышке из вузовского учебника по марксистко-ленинской философии, сути его трудов не знаю, "Конармия", привлекла только названием, а так скучная книга оказалась!
Молодежь всякая- ктото учится и знает кем будет, а ктото просиживает штаны.. А потому как не могут отличить Гоголя от Гегеля и Бабеля- еще больше реформ проводите, и получим полный американский продукт образования, когда на карте мира не могут свою страну показать. Не дай Бог жить в эпоху перемен и сломов- вот и результат этого подрос
Что мы знаем об американском продукте? Почему инженерный вуз номер один в мире Массачусетский технологический институт? И не Бауманка и не МФТИ, я не говорю про наши казахстанские вузы, я специально взял прикладную тематику, не гуманитарную. Система плохая ,американская? Раз работает, значит нет!!! Конечно она другая, но это не значит что плохая!
При чём здесь рейтинги? На результат смотрите, в США Силиконовая долина, в России забыл как называется, в Казахстане ничего! И каковы результаты у Силиконовой долины и у остальных? Возможно только Китай может с американцами сравниться ,а у них тоже не советская система. А возьмите электротехническую продукцию, почему при наличии знаменитого МЭИ ( советская система) на все эти российские Ласточки и т д поезда вся начинка фирмы Сименс? Почему китайские инженеры, которые когда то закупали лицензию на Газ 51 , сейчас в России выпускают свои и легковые и грузовые автомобили? Где при этом продукты на советском образовании, разнообразные Жигули и КамАзы?
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