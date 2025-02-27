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≡ Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51238
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:03
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Основы знания, да и той же воспитанности закладываются в средней школе. А что нам может дать зареформированое до предела казахстанское образование? В стране обнаружены 66 школ, которые работали без лицензии. Примечательно, что это не только частные, но есть и государственные, что вообще выходит за рамки разумного.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2152
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:03
#1
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"...отличить Гоголя от Гегеля..."
А автор юморист, однако... :-)
Для современной молодёжи, в массе своей, обе эти фамилии не говорят абсолютно ничего. А он хочет, чтобы они их отличали.
...
А вообще - каждый видит то, что хочет видеть.
И президент, и Какимжанова М., и Воронин Н...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10243
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:19
#2
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Цитата:
Старшее поколение уже ничто не пугает. Они знают, что Советский Союз повторил судьбу «Титаника»: с виду был надежен, прочен, велик и безопасен, а затонул за два часа

Источник:

Благодаря таким демагогам как тов Воронин,это ваше поколение было у руля когда тонул СССР и что вы сделали для спасения ,ничего,только до сих пор вспоминаете как было хорошо раньше и какие сволочи спекулянты сейчас.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7223
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:21
#3
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Вот не соглашусь ни разу! Молодежь она всегда иная, не такая как мы и так было всегда! Нынешняя молодежь она разная, мне очень нравится, они( не все конечно) открыты новому, в том числе и знаниям! А по большому счёту не думаю, что и в моем поколении многие Гегеля от Гоголя отличат, а про Бабеля так и вовсе не слышали! Зато они знают много того,чего не знаю я! И у нас есть очень продвинутая молодежь безотносительно реформ! И советская система образования на мой вкус совсем не идеал, в ней тоже очень много лишнего было! Я имею в виду среднюю школу,ПТУ и техникумы уже лучше, а в школе учили всему подряд, чего в голове у моего соседа по парте, хулигана из КЖБИ, впоследствии работавшего сварщиком вряд ли сохранилось! И Гоголя он точно, даже в объёме школьной программы не читал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17711
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:25
#4
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Цитата:
Skeptic:
отличить Гоголя от Гегеля..." А автор юморист, однако... Для современной молодёжи, в массе своей, обе эти фамилии не говорят абсолютно ничего. А он хочет, чтобы они их отличали.

Образованного человека можно выделить по умению отличать Гоголя от Гегеля, Бабеля от Бебеля, Кабеля от Кобеля, Кобеля от су*и.
По памяти привел.
Мне эти знания и умения отличать, погоды не делают как и вашему поколению.
Болтали,умели философствовать,наставлять, поучать с умной видой
И при этом ещё и страну развалили)
Грошь цена вашим знаниям в итоге
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2152
Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:26
#5
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Цитата:
saba:
а про Бабеля так и вовсе не слышали

:-) Надо было написать так: "...а про Бабеля с Бебелем, так и вовсе..."
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17711
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:27
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Благодаря таким демагогам как тов Воронин,это ваше поколение было у руля когда тонул СССР

А они все как на подбор всё их поколение -демагогов бестолковых
Болтают, болтают, болтают
Пока они болтали их пионеры братками уже стали и страну распилили а они всё болтали
Поколение болтунов бесполезных да и только
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7223
Re: Николай ВОРОНИН: Призрачная надежда
Отправлено: 27.02.25 - 11:39
#7
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Цитата:
Skeptic:
про Бабеля с Бебелем

Ну я не хотел умником показаться. Хотя Бебеля знаю только понаслышке из вузовского учебника по марксистко-ленинской философии, сути его трудов не знаю, "Конармия", привлекла только названием, а так скучная книга оказалась!
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