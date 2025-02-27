Отправлено: - 11:25

Skeptic:

отличить Гоголя от Гегеля..." А автор юморист, однако... Для современной молодёжи, в массе своей, обе эти фамилии не говорят абсолютно ничего. А он хочет, чтобы они их отличали.

Цитата:Образованного человека можно выделить по умению отличать Гоголя от Гегеля, Бабеля от Бебеля, Кабеля от Кобеля, Кобеля от су*и.По памяти привел.Мне эти знания и умения отличать, погоды не делают как и вашему поколению.Болтали,умели философствовать,наставлять, поучать с умной видойИ при этом ещё и страну развалили)Грошь цена вашим знаниям в итоге