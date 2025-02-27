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≡ Запретить смену пола предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51238
Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 09:39
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Депутат Магеррам Магеррамов направил депутатский запрос в правительство с требованием приостановить проведение операций по смене пола до внесения изменений в законодательство. В своем обращении он заявил о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7440
Re: Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 09:39
#1
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этих трансгендеров несколько душ на весь город,что из этого делать проблему.пусть хоть каждый день меняют пол,...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7223
Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 09:56
#2
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Этот депутат не из России случайно приехал? Всё у него на повестке дня вопросы актуальные для россиян! Да и с Смирновой в одной партии состоят. Вот у нас самая насущная проблема трансгендеров до иноагенты! Ни тех ,ни других в глаза я не видел, может в Мажилисе засилье?

[Исправлено: saba, 27.02.2025 - 10:57]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3704
Re: Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 10:08
#3
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с помощью нетитульных депутатов стали продвигать законы скопированные с российских.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43577
Re: Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 10:09
#4
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Блин, в стране полная Жопа как говорится, а его беспокоят личные пахнущие и не очень, жопы нашего народа..
Пипец..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3704
Re: Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 10:10
#5
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Цитата:
saba:
Этот депутат не из России случайно приехал

Магеррам Мамедович Магеррамов (азерб. Məhərrəm Məmməd oğlu Məhərrəmov; 7 декабря 1971, Кировский, Кировский район, Талды-Курганская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический деятель азербайджанского происхождения, депутат мажилиса парламента Казахстана VI—VIII созывов.Биография
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7223
Запретить смену пола предложили в Казахстане
Отправлено: 27.02.25 - 10:55
#6
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Цитата:
юля елиссева:
созывов.Биография

Да я же пошутил! Ясно что свой доморощенный любитель скреп, что то сильно его торкнуло на эту тему, наверное больше дел нет в Мажилисе, скучно стало, а тут целое поле непаханое и всех интересуют такие жареные фактики!
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