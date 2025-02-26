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Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51238
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Отправлено: 26.02.25 - 17:43
Совет рекомендовал уволить Алию Турткараеву за нарушение норм этики в виде некорректного обсуждения преимуществ профсоюзов. Но управление ограничилось приказом об объявлении строгого выговора. Почему так получилось? Этот вопрос сегодня адресовали руководителю управления образования Костанайской области Айман ИБРАЕВОЙ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7440
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 17:43
Любопытно узнать чем закончилось туалетная история в областном акимате,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 716
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 17:51
Таким образом явно видно, что действия и решение Совета по этике саботирует руководитель управления образования, давая понять, что её решения являются законными и справедливыми, а решения Совета- несправедливыми и незаконными в силу жесткости! Совет по этике оказывается не такой строгий и справедливый орган, если направил письмо акиму области для принятия решения о обоснованности действий руководителя управления образования! Тогда вообще зачем такой орган, как Совет по этике,решения которого саботируются, ведь можно направить иск в суд гор. Костаная?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 693
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 18:06
явно просматривается круговая порука. Вместо истины и принципиальности сейчас в управлении образования стараются меньше мусора из избы вынести и самое главное не испачкать честь мундира. Хотя какая там честь.
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 22:34
Цитата:
Совет по этике; Общественный Совет; Ассамблея народов Казахстана; НПП "Атамекен" и другие общественные обьединения - они абсалютно НЕ НУЖНЫ.
Бестолковая ПРОСЛОЙКА гос.служащих сидящая на ШЕЕ ТРУДОВОГО народа.
Для чего они нужны- НЕПОНЯТНО- если что то не так- то вперёд - есть Закон и СУД.
Понабирают пенсионеров, типа этого Серика- которые видать не наигрались в бытность своей работы.
Акиму области видать- делать НЕЧЕГО - как разбираться между этим Цымбалюком и Турткараевой и кто и кому должен платить взносы.
Я, же говорил вам: - запасайтесь попкорном - будем посмотреть дрязги между собой жанаказахских гос.служащих
абике:
зачем такой орган, как Совет по этике,решения
зачем такой орган, как Совет по этике,решения
Совет по этике; Общественный Совет; Ассамблея народов Казахстана; НПП "Атамекен" и другие общественные обьединения - они абсалютно НЕ НУЖНЫ.
Бестолковая ПРОСЛОЙКА гос.служащих сидящая на ШЕЕ ТРУДОВОГО народа.
Для чего они нужны- НЕПОНЯТНО- если что то не так- то вперёд - есть Закон и СУД.
Понабирают пенсионеров, типа этого Серика- которые видать не наигрались в бытность своей работы.
Акиму области видать- делать НЕЧЕГО - как разбираться между этим Цымбалюком и Турткараевой и кто и кому должен платить взносы.
Я, же говорил вам: - запасайтесь попкорном - будем посмотреть дрязги между собой жанаказахских гос.служащих
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 22:39
Цитата:///решили направить письмо акиму Костанайской///
"...вот приедет, барин и он нас рассудит..."
Как были ХОЛОПАМИ, так и остались ХОЛОПАМИ.
Правильно про ТАКИХ сказал Токаев:"... не хотят брать на себя ИНИЦИАТИВУ, ПРЯЧУТЬСЯ за спинами других...."
"...вот приедет, барин и он нас рассудит..."
Как были ХОЛОПАМИ, так и остались ХОЛОПАМИ.
Правильно про ТАКИХ сказал Токаев:"... не хотят брать на себя ИНИЦИАТИВУ, ПРЯЧУТЬСЯ за спинами других...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17711
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Отправлено: 26.02.25 - 23:25
Цитата:
А как должно быть?
Должны на улицах начать друг дружку стрелять?
Банды нанимать итд?
Вроде вполне обычной политический процесс
Все чинно благородно
Борятся две конкурирующие конторы в лице профсоюзов
Используют грязные политические методы и те и другие
Одни видео с совещаний сливают, другие общественностью прикрываются.
Сейчас ход за акимом области. Ему сейчас для острастки надо взять и все карты спутать, чтобы подчинённые ещё больше запутались за кого-кто?
ACROS:
Как были ХОЛОПАМИ, так и остались ХОЛОПАМИ. Правильно про ТАКИХ сказал Токаев:"... не хотят брать на себя ИНИЦИАТИВУ, ПРЯЧУТЬСЯ за спинами других
Как были ХОЛОПАМИ, так и остались ХОЛОПАМИ. Правильно про ТАКИХ сказал Токаев:"... не хотят брать на себя ИНИЦИАТИВУ, ПРЯЧУТЬСЯ за спинами других
А как должно быть?
Должны на улицах начать друг дружку стрелять?
Банды нанимать итд?
Вроде вполне обычной политический процесс
Все чинно благородно
Борятся две конкурирующие конторы в лице профсоюзов
Используют грязные политические методы и те и другие
Одни видео с совещаний сливают, другие общественностью прикрываются.
Сейчас ход за акимом области. Ему сейчас для острастки надо взять и все карты спутать, чтобы подчинённые ещё больше запутались за кого-кто?
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 424
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 27.02.25 - 07:22
Вот пусть этот совет и покажет что реально что-то значат их рекомендации, а не только мелких сельских акимчиков пугать увольнением
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7223
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 27.02.25 - 07:29
Цитата:
Тут совету показали!
ОГПУ:
этот совет и покажет
этот совет и покажет
Тут совету показали!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1370
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Отправлено: 27.02.25 - 07:41
Цитата:
Мда! Было бы неплохо. Всё б го..а хотя бы на половину меньше стало.
abaika95:
Должны на улицах начать друг дружку стрелять?
Должны на улицах начать друг дружку стрелять?
Мда! Было бы неплохо. Всё б го..а хотя бы на половину меньше стало.
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Отправлено: 27.02.25 - 10:23
Цитата:
Каждое ведомство ДОЛЖНО отстаивать свои интересы и выполнять свои же принятые РЕШЕНИЯ: - сказали А, так и доделайте его до конца до Б, - а, то сказали А и упёрлись в ТВЁРДОСТЬ хрупкой женщины Ибраевой и сразу шарик перекинули акиму.
Что им мешает САМИМ же выполнить СВОЁ же решение, - НИЧЕГО.
Как будто Ибраева не согласовывает ВСЕ свои решения с вышестоящими товарищами.
В общем - попкорн и смотрим.
abaika95:
Должны на улицах начать друг дружку стрелять?
Должны на улицах начать друг дружку стрелять?
Каждое ведомство ДОЛЖНО отстаивать свои интересы и выполнять свои же принятые РЕШЕНИЯ: - сказали А, так и доделайте его до конца до Б, - а, то сказали А и упёрлись в ТВЁРДОСТЬ хрупкой женщины Ибраевой и сразу шарик перекинули акиму.
Что им мешает САМИМ же выполнить СВОЁ же решение, - НИЧЕГО.
Как будто Ибраева не согласовывает ВСЕ свои решения с вышестоящими товарищами.
В общем - попкорн и смотрим.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17711
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Отправлено: 27.02.25 - 10:38
Цитата:
Ну так у этого совета нет полномочий увольнять
Они только предписания выписывают на начальство проступника
Выписали-им ответили что увольнять не будут
Что делать дальше? Жаловаться выше только и всего
Там и аким сейчас скажет, нельзя чиновниками разбрасываться. Совет дальше куда пойдет? Да никуда,всё заглохнет
Цитата:
Ну вот и выясним по итогу)
ACROS:
а, то сказали А и упёрлись в ТВЁРДОСТЬ хрупкой женщины Ибраевой и сразу шарик перекинули акиму.
а, то сказали А и упёрлись в ТВЁРДОСТЬ хрупкой женщины Ибраевой и сразу шарик перекинули акиму.
Ну так у этого совета нет полномочий увольнять
Они только предписания выписывают на начальство проступника
Выписали-им ответили что увольнять не будут
Что делать дальше? Жаловаться выше только и всего
Там и аким сейчас скажет, нельзя чиновниками разбрасываться. Совет дальше куда пойдет? Да никуда,всё заглохнет
Цитата:
ACROS:
Как будто Ибраева не согласовывает ВСЕ свои решения с вышестоящими товарищами.
Как будто Ибраева не согласовывает ВСЕ свои решения с вышестоящими товарищами.
Ну вот и выясним по итогу)
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