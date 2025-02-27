НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Закладки в лесу - Подозреваемую в распространении наркотиков задержала полиция Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51238
Закладки в лесу - Подозреваемую в распространении наркотиков задержала полиция Костанайской области
Отправлено: 27.02.25 - 10:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере, задержали возле базы отдыха на первом километре трассы Костанай — Садовое. Женщина закладывала наркотики в лесу.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1645
Re: Закладки в лесу - Подозреваемую в распространении наркотиков...
Отправлено: 27.02.25 - 10:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В белой изоленте на белом снегу? Оч странно. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 124, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 124
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS