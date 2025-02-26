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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:39
Цитата:
А что правоприемственость в парадах измеряется? Ну вон в этом году проведут, можешь не возмущаться до следующего юбилея
Цитата:
В России день создания красной армии празднуют или день вооруженных сил РФ?
Цитата:
В Украине могут чё хочешь делать
Вам в Канаде какая разница?
Россия красный флаг выкинула
Натянула власовскую тряпку
Почти все фильмы про войну снятые в России показывают какие коммунисты были сволочи и дряни а войну выйграли зеки и алкаши какие-то
9 мая опошлили, вместо торжества окончания войны, бегают "можем повторить" кричат
Начали самую большую войну в Европе после второй мировой
Вторглись в Украину по трем направлениям и ниче лучше не придумали как назвать свои фронты "север, юг и центр" чтобы любой мальчишка услышавший песню Высоцкого "идут по Украине солдаты группы центр" знал о ком речь
Пытаются пока робко реабилитировать пособников-Краснова (памятник на Дону) Маннергейма (в 2019 в Питере пытались) Шкуро итд
Так что тьфу на вас три раза))
Цитата:
Раньше считалось похвальным сравнение
Сейчас Маск это олицетворение богатого идиота
Ты не богатый)
Цитата:
Ты дочитай мое сообщение а потом пять копеек вставляй
Речь о солдатах
Что там в тылу СС творил другой разговор
Хотя ГУЛАГ в принципе не далеко ушел по зверствам и скотству Цитата:
Да можешь хоть какашкой в меня кинуть)
прям в экран компьютера у себя запули
Я так оскорбилюсь))Цитата:
Ещё один
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
На фене))
И сразу диалоги запестрят красками
maxsaf:
Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили
Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили
А что правоприемственость в парадах измеряется? Ну вон в этом году проведут, можешь не возмущаться до следующего юбилея
Цитата:
maxsaf:
23 февраля отменили,
23 февраля отменили,
В России день создания красной армии празднуют или день вооруженных сил РФ?
Цитата:
maxsaf:
памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана.
памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана.
В Украине могут чё хочешь делать
Вам в Канаде какая разница?
Россия красный флаг выкинула
Натянула власовскую тряпку
Почти все фильмы про войну снятые в России показывают какие коммунисты были сволочи и дряни а войну выйграли зеки и алкаши какие-то
9 мая опошлили, вместо торжества окончания войны, бегают "можем повторить" кричат
Начали самую большую войну в Европе после второй мировой
Вторглись в Украину по трем направлениям и ниче лучше не придумали как назвать свои фронты "север, юг и центр" чтобы любой мальчишка услышавший песню Высоцкого "идут по Украине солдаты группы центр" знал о ком речь
Пытаются пока робко реабилитировать пособников-Краснова (памятник на Дону) Маннергейма (в 2019 в Питере пытались) Шкуро итд
Так что тьфу на вас три раза))
Цитата:
maxsaf:
Благодарствую чистосердечно
Благодарствую чистосердечно
Раньше считалось похвальным сравнение
Сейчас Маск это олицетворение богатого идиота
Ты не богатый)
Цитата:
таноми52:
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?
Ты дочитай мое сообщение а потом пять копеек вставляй
Речь о солдатах
Что там в тылу СС творил другой разговор
Хотя ГУЛАГ в принципе не далеко ушел по зверствам и скотству Цитата:
таноми52:
Презрение тебе, мелкотравчатый! Берега попутал, как и 111-й?
Презрение тебе, мелкотравчатый! Берега попутал, как и 111-й?
Да можешь хоть какашкой в меня кинуть)
прям в экран компьютера у себя запули
Я так оскорбилюсь))Цитата:
Skeptic:
Давно попутали они оба.
Давно попутали они оба.
Ещё один
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
На фене))
И сразу диалоги запестрят красками
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 00:38
Цитата:
Когда уже ты начнёшь на своем культурно идентичном общаться?
abaika95:
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
Когда уже ты начнёшь на своем культурно идентичном общаться?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 00:40
Цитата:
А в чём ещё в данном случае?
abaika95:
А что правоприемственость в парадах измеряется?
А что правоприемственость в парадах измеряется?
А в чём ещё в данном случае?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 02:52
Цитата:
Так парад в этом году будет! Правопреемником чего мы станем? На что сможем претендовать?
maxsaf:
А в чём ещё в данном случае?
А в чём ещё в данном случае?
Так парад в этом году будет! Правопреемником чего мы станем? На что сможем претендовать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 07:28
Я раньше думал, что самая некомпетентная это бывшая министр здравоохранения, но нынешний министр энергетики может посоревноваться с ней за эту корону! Не можешь объяснить, не комментируй, уж чего проще!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1368
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 07:48
Цитата:
Как вы вообще их отличаете друг от друга?! Мне если не подписать и картинку прикрыть, только звук оставить, все одинаковые косноязычные хлебушки.
saba:
Я раньше думал, что самая некомпетентная это...
Я раньше думал, что самая некомпетентная это...
Как вы вообще их отличаете друг от друга?! Мне если не подписать и картинку прикрыть, только звук оставить, все одинаковые косноязычные хлебушки.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 08:54
Цитата:
В общем то согласен с Вами, просто ключевые фразы разные! А так ни один из министров не может связно объяснить те или иные действия правительства! Может я ставлю перед ними невыполнимую задачу, объяснить необъяснимое?
Карачун:
одинаковые косноязычные хлебушки.
одинаковые косноязычные хлебушки.
В общем то согласен с Вами, просто ключевые фразы разные! А так ни один из министров не может связно объяснить те или иные действия правительства! Может я ставлю перед ними невыполнимую задачу, объяснить необъяснимое?
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