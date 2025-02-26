Отправлено: - 23:39

maxsaf:

Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили

maxsaf:

23 февраля отменили,

maxsaf:

памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана.

maxsaf:

Благодарствую чистосердечно

таноми52:

Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?

таноми52:

Презрение тебе, мелкотравчатый! Берега попутал, как и 111-й?

Skeptic:

Давно попутали они оба.

Цитата:А что правоприемственость в парадах измеряется? Ну вон в этом году проведут, можешь не возмущаться до следующего юбилеяЦитата:В России день создания красной армии празднуют или день вооруженных сил РФ?Цитата:В Украине могут чё хочешь делатьВам в Канаде какая разница?Россия красный флаг выкинулаНатянула власовскую тряпкуПочти все фильмы про войну снятые в России показывают какие коммунисты были сволочи и дряни а войну выйграли зеки и алкаши какие-то9 мая опошлили, вместо торжества окончания войны, бегают "можем повторить" кричатНачали самую большую войну в Европе после второй мировойВторглись в Украину по трем направлениям и ниче лучше не придумали как назвать свои фронты "север, юг и центр" чтобы любой мальчишка услышавший песню Высоцкого "идут по Украине солдаты группы центр" знал о ком речьПытаются пока робко реабилитировать пособников-Краснова (памятник на Дону) Маннергейма (в 2019 в Питере пытались) Шкуро итдТак что тьфу на вас три раза))Цитата:Раньше считалось похвальным сравнениеСейчас Маск это олицетворение богатого идиотаТы не богатый)Цитата:Ты дочитай мое сообщение а потом пять копеек вставляйРечь о солдатахЧто там в тылу СС творил другой разговорХотя ГУЛАГ в принципе не далеко ушел по зверствам и скотству Цитата:Да можешь хоть какашкой в меня кинуть)прям в экран компьютера у себя запулиЯ так оскорбилюсь))Цитата:Ещё одинВы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с намиНа фене))И сразу диалоги запестрят красками