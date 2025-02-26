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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:39
#3286
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Цитата:
maxsaf:
Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили

А что правоприемственость в парадах измеряется? Ну вон в этом году проведут, можешь не возмущаться до следующего юбилея
Цитата:
maxsaf:
23 февраля отменили,

В России день создания красной армии празднуют или день вооруженных сил РФ?
Цитата:
maxsaf:
памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана.

В Украине могут чё хочешь делать
Вам в Канаде какая разница?

Россия красный флаг выкинула
Натянула власовскую тряпку
Почти все фильмы про войну снятые в России показывают какие коммунисты были сволочи и дряни а войну выйграли зеки и алкаши какие-то
9 мая опошлили, вместо торжества окончания войны, бегают "можем повторить" кричат
Начали самую большую войну в Европе после второй мировой
Вторглись в Украину по трем направлениям и ниче лучше не придумали как назвать свои фронты "север, юг и центр" чтобы любой мальчишка услышавший песню Высоцкого "идут по Украине солдаты группы центр" знал о ком речь
Пытаются пока робко реабилитировать пособников-Краснова (памятник на Дону) Маннергейма (в 2019 в Питере пытались) Шкуро итд
Так что тьфу на вас три раза))
Цитата:
maxsaf:
Благодарствую чистосердечно

Раньше считалось похвальным сравнение
Сейчас Маск это олицетворение богатого идиота
Ты не богатый)
Цитата:
таноми52:
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?

Ты дочитай мое сообщение а потом пять копеек вставляй
Речь о солдатах
Что там в тылу СС творил другой разговор
Хотя ГУЛАГ в принципе не далеко ушел по зверствам и скотству Цитата:
таноми52:
Презрение тебе, мелкотравчатый! Берега попутал, как и 111-й?

Да можешь хоть какашкой в меня кинуть)
прям в экран компьютера у себя запули
Я так оскорбилюсь))Цитата:
Skeptic:
Давно попутали они оба.

Ещё один
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
На фене))
И сразу диалоги запестрят красками
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26793
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 00:38
#3287
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Цитата:
abaika95:
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами

Когда уже ты начнёшь на своем культурно идентичном общаться? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26793
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 00:40
#3288
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Цитата:
abaika95:
А что правоприемственость в парадах измеряется?

А в чём ещё в данном случае?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7215
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 02:52
#3289
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Цитата:
maxsaf:
А в чём ещё в данном случае?

Так парад в этом году будет! Правопреемником чего мы станем? На что сможем претендовать?
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