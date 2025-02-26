Цитата:
maxsaf:
Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили
А что правоприемственость в парадах измеряется? Ну вон в этом году проведут, можешь не возмущаться до следующего юбилея
Цитата:
maxsaf:
23 февраля отменили,
В России день создания красной армии празднуют или день вооруженных сил РФ?
Цитата:
maxsaf:
памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана.
В Украине могут чё хочешь делать
Вам в Канаде какая разница?
Россия красный флаг выкинула
Натянула власовскую тряпку
Почти все фильмы про войну снятые в России показывают какие коммунисты были сволочи и дряни а войну выйграли зеки и алкаши какие-то
9 мая опошлили, вместо торжества окончания войны, бегают "можем повторить" кричат
Начали самую большую войну в Европе после второй мировой
Вторглись в Украину по трем направлениям и ниче лучше не придумали как назвать свои фронты "север, юг и центр" чтобы любой мальчишка услышавший песню Высоцкого "идут по Украине солдаты группы центр" знал о ком речь
Пытаются пока робко реабилитировать пособников-Краснова (памятник на Дону) Маннергейма (в 2019 в Питере пытались) Шкуро итд
Так что тьфу на вас три раза))
Цитата:
maxsaf:
Благодарствую чистосердечно
Раньше считалось похвальным сравнение
Сейчас Маск это олицетворение богатого идиота
Ты не богатый)
Цитата:
таноми52:
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?
Ты дочитай мое сообщение а потом пять копеек вставляй
Речь о солдатах
Что там в тылу СС творил другой разговор
Хотя ГУЛАГ в принципе не далеко ушел по зверствам и скотству Цитата:
таноми52:
Презрение тебе, мелкотравчатый! Берега попутал, как и 111-й?
Да можешь хоть какашкой в меня кинуть)
прям в экран компьютера у себя запули
Я так оскорбилюсь))Цитата:
Skeptic:
Давно попутали они оба.
Ещё один
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
На фене))
И сразу диалоги запестрят красками