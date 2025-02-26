Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 120, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 120
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать