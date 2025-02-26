Отправлено: - 23:25

ACROS:

Как были ХОЛОПАМИ, так и остались ХОЛОПАМИ. Правильно про ТАКИХ сказал Токаев:"... не хотят брать на себя ИНИЦИАТИВУ, ПРЯЧУТЬСЯ за спинами других

Цитата:А как должно быть?Должны на улицах начать друг дружку стрелять?Банды нанимать итд?Вроде вполне обычной политический процессВсе чинно благородноБорятся две конкурирующие конторы в лице профсоюзовИспользуют грязные политические методы и те и другиеОдни видео с совещаний сливают, другие общественностью прикрываются.Сейчас ход за акимом области. Ему сейчас для острастки надо взять и все карты спутать, чтобы подчинённые ещё больше запутались за кого-кто?