Re: Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...

Отправлено: - 23:08

Проголосовал за 4 пункт: - потому что ВЫСОКИЕ штрафы, и в ПДД и в Адм.Кодексе- это УЗАКОНЕННАЯ коррупция - например, чем платить 50 000 тенге штрафу, проще предложить 20 000 тенге - и тот и этот будут довольными.

Думаю высокие штрафы- СПЕЦИАЛЬНО проллобированы законодателями и авторами таких поправок к Закону- и они САМИ и создали именно такой СПОСОБ решения таких проблем, а если быть точнее - способ ПОПОЛНЕНИЯ своего личного кошелька, который тянется от самого низа до самого верха.