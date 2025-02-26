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≡ Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51234
Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 26.02.25 - 23:08
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Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев, предлагает ужесточить меры в отношении водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Вы поддерживаете инициативу Кожаева?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7686
Re: Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 26.02.25 - 23:08
#1
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Проголосовал за 4 пункт: - потому что ВЫСОКИЕ штрафы, и в ПДД и в Адм.Кодексе- это УЗАКОНЕННАЯ коррупция - например, чем платить 50 000 тенге штрафу, проще предложить 20 000 тенге - и тот и этот будут довольными.
Думаю высокие штрафы- СПЕЦИАЛЬНО проллобированы законодателями и авторами таких поправок к Закону- и они САМИ и создали именно такой СПОСОБ решения таких проблем, а если быть точнее - способ ПОПОЛНЕНИЯ своего личного кошелька, который тянется от самого низа до самого верха.
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