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абике:

зачем такой орган, как Совет по этике,решения

Цитата:Совет по этике; Общественный Совет; Ассамблея народов Казахстана; НПП "Атамекен" и другие общественные обьединения - они абсалютно НЕ НУЖНЫ.Бестолковая ПРОСЛОЙКА гос.служащих сидящая на ШЕЕ ТРУДОВОГО народа.Для чего они нужны- НЕПОНЯТНО- если что то не так- то вперёд - есть Закон и СУД.Понабирают пенсионеров, типа этого Серика- которые видать не наигрались в бытность своей работы.Акиму области видать- делать НЕЧЕГО - как разбираться между этим Цымбалюком и Турткараевой и кто и кому должен платить взносы.Я, же говорил вам: - запасайтесь попкорном - будем посмотреть дрязги между собой жанаказахских гос.служащих