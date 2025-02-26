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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 12:23
#3271
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Цитата:
abaika95: темболее нам они что то не подсирают хотя республика казахстан как правопреемник казсср тоже участник войны
Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили, 23 февраля отменили, памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана. Тьфу на тебя два раза :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 12:25
#3272
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Цитата:
saba:
Мы говорим Маск Подразумеваем Макс

Благодарствую чистосердечно 8-)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 13:25
#3273
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Цитата:
maxsaf:

Кушайте, не обляпайтесь!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 13:30
#3274
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Цитата:
maxsaf:
Парад

В этом году будет, устаревшая информация
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 14:05
#3275
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Цитата:
saba:
граждане Канады петицию выдвинули с требованиями забрать у Маска канадское гражданство,


Насчёт Маска не знаю: - но ВЕЛИКОГО тоже хотят опустить, за тесную связь с Трампом- лишить ВСЕХ его привилегии и звании и титулов.
И ВСЕ канадцы теперь желают: - что бы ИМЕННО русский Александр Великий побил его рекорд и именно в этом году.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 14:43
#3276
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Цитата:
abaika95:
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой


Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?
Презрение тебе, мелкотравчатый!
Берега попутал, как и 111-й?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 15:17
#3277
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Цитата:
ACROS:
ВЕЛИКОГО тоже хотят

А кто, кто Великий то? Максаф?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 18:37
#3278
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Цитата:
saba:
кто Великий то


Александр Овечкин - Ови.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 19:25
#3279
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Цитата:
ACROS:
Александр Овечкин - Ови.

Кто такой Ови по сравнению с нашим! Всего лишь хоккеист!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 20:41
#3280
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Цитата:
таноми52:
Потом попозже как набирюсь сил репортаж сделаю . Я был на экскурсии в концлагерь освенцим. Там все есть, детские сандали. Там ужас. Страшно. У меня до сих пор руки трясутся.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 20:58
#3281
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Цитата:
таноми52:
Берега попутал

Давно попутали они оба.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 21:16
#3282
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Цитата:
Skeptic:
Давно попутали они оба.

Особенно который тут занимается реабилитацией фашизма. Неужели настолько все плохо, что даже в эту тему залез.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 21:38
#3283
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Цитата:
maxsaf:
Неужели настолько все плохо

Это не ко мне. Это к медикам.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:06
#3284
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Вот и дожились мы костанайцы! На нас тоже начали ссылаться, как на цивилизованных! В Рудном стоимость отопления подняли и с гордостью сказали, теперь мы вровень с областным центром! Не всё же на Европу смотреть и говорить будем делать как в Европе! Теперь в Рудном говорят, сделали как в Костанае!!!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:10
#3285
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Цитата:
saba:
Теперь в Рудном говорят, сделали как в Костанае!!!


А, в Костанае говорят сделали как в Астане: - я имею ввиду стоимость аренды квартир, да и стоимость новых квартир в квадратах почти тоже как в Астане.
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