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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 12:23
Цитата:
abaika95: темболее нам они что то не подсирают хотя республика казахстан как правопреемник казсср тоже участник войныПостеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили, 23 февраля отменили, памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана. Тьфу на тебя два раза
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 12:25
Цитата:
Благодарствую чистосердечно
saba:
Мы говорим Маск Подразумеваем Макс
Мы говорим Маск Подразумеваем Макс
Благодарствую чистосердечно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 13:25
Цитата:
Кушайте, не обляпайтесь!
maxsaf:
Кушайте, не обляпайтесь!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 13:30
Цитата:
В этом году будет, устаревшая информация
maxsaf:
Парад
Парад
В этом году будет, устаревшая информация
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 14:05
Цитата:
Насчёт Маска не знаю: - но ВЕЛИКОГО тоже хотят опустить, за тесную связь с Трампом- лишить ВСЕХ его привилегии и звании и титулов.
И ВСЕ канадцы теперь желают: - что бы ИМЕННО русский Александр Великий побил его рекорд и именно в этом году.
saba:
граждане Канады петицию выдвинули с требованиями забрать у Маска канадское гражданство,
граждане Канады петицию выдвинули с требованиями забрать у Маска канадское гражданство,
Насчёт Маска не знаю: - но ВЕЛИКОГО тоже хотят опустить, за тесную связь с Трампом- лишить ВСЕХ его привилегии и звании и титулов.
И ВСЕ канадцы теперь желают: - что бы ИМЕННО русский Александр Великий побил его рекорд и именно в этом году.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 14:43
Цитата:
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?
Презрение тебе, мелкотравчатый!
Берега попутал, как и 111-й?
abaika95:
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?
Презрение тебе, мелкотравчатый!
Берега попутал, как и 111-й?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 15:17
Цитата:
А кто, кто Великий то? Максаф?
ACROS:
ВЕЛИКОГО тоже хотят
ВЕЛИКОГО тоже хотят
А кто, кто Великий то? Максаф?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 18:37
Цитата:
Александр Овечкин - Ови.
saba:
кто Великий то
кто Великий то
Александр Овечкин - Ови.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 19:25
Цитата:
Кто такой Ови по сравнению с нашим! Всего лишь хоккеист!
ACROS:
Александр Овечкин - Ови.
Александр Овечкин - Ови.
Кто такой Ови по сравнению с нашим! Всего лишь хоккеист!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 20:41
Цитата:
таноми52:Потом попозже как набирюсь сил репортаж сделаю . Я был на экскурсии в концлагерь освенцим. Там все есть, детские сандали. Там ужас. Страшно. У меня до сих пор руки трясутся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 20:58
Цитата:
Давно попутали они оба.
таноми52:
Берега попутал
Берега попутал
Давно попутали они оба.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 21:16
Цитата:
Особенно который тут занимается реабилитацией фашизма. Неужели настолько все плохо, что даже в эту тему залез.
Skeptic:
Давно попутали они оба.
Давно попутали они оба.
Особенно который тут занимается реабилитацией фашизма. Неужели настолько все плохо, что даже в эту тему залез.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 21:38
Цитата:
Это не ко мне. Это к медикам.
maxsaf:
Неужели настолько все плохо
Неужели настолько все плохо
Это не ко мне. Это к медикам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:06
Вот и дожились мы костанайцы! На нас тоже начали ссылаться, как на цивилизованных! В Рудном стоимость отопления подняли и с гордостью сказали, теперь мы вровень с областным центром! Не всё же на Европу смотреть и говорить будем делать как в Европе! Теперь в Рудном говорят, сделали как в Костанае!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:10
Цитата:
А, в Костанае говорят сделали как в Астане: - я имею ввиду стоимость аренды квартир, да и стоимость новых квартир в квадратах почти тоже как в Астане.
saba:
Теперь в Рудном говорят, сделали как в Костанае!!!
Теперь в Рудном говорят, сделали как в Костанае!!!
А, в Костанае говорят сделали как в Астане: - я имею ввиду стоимость аренды квартир, да и стоимость новых квартир в квадратах почти тоже как в Астане.
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