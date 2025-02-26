Отправлено: - 12:23

abaika95: темболее нам они что то не подсирают хотя республика казахстан как правопреемник казсср тоже участник войны

Цитата:Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили, 23 февраля отменили, памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана. Тьфу на тебя два раза