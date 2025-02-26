Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...

Отправлено: - 17:51

Таким образом явно видно, что действия и решение Совета по этике саботирует руководитель управления образования, давая понять, что её решения являются законными и справедливыми, а решения Совета- несправедливыми и незаконными в силу жесткости! Совет по этике оказывается не такой строгий и справедливый орган, если направил письмо акиму области для принятия решения о обоснованности действий руководителя управления образования! Тогда вообще зачем такой орган, как Совет по этике,решения которого саботируются, ведь можно направить иск в суд гор. Костаная?