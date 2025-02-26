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≡ Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51233
Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию Турткараеву стала причиной спора двух ведомств в Костанайской области
Отправлено: 26.02.25 - 17:43
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Совет рекомендовал уволить Алию Турткараеву за нарушение норм этики в виде некорректного обсуждения преимуществ профсоюзов. Но управление ограничилось приказом об объявлении строгого выговора. Почему так получилось? Этот вопрос сегодня адресовали руководителю управления образования Костанайской области Айман ИБРАЕВОЙ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7438
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 17:43
#1
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Любопытно узнать чем закончилось туалетная история в областном акимате,
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
716
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 17:51
#2
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Таким образом явно видно, что действия и решение Совета по этике саботирует руководитель управления образования, давая понять, что её решения являются законными и справедливыми, а решения Совета- несправедливыми и незаконными в силу жесткости! Совет по этике оказывается не такой строгий и справедливый орган, если направил письмо акиму области для принятия решения о обоснованности действий руководителя управления образования! Тогда вообще зачем такой орган, как Совет по этике,решения которого саботируются, ведь можно направить иск в суд гор. Костаная?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
693
Re: Что скажет глава региона? - Рекомендация уволить Алию...
Отправлено: 26.02.25 - 18:06
#3
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явно просматривается круговая порука. Вместо истины и принципиальности сейчас в управлении образования стараются меньше мусора из избы вынести и самое главное не испачкать честь мундира. Хотя какая там честь.
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