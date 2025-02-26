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≡ "Самый богатый пенсионер" в Казахстане стал получать больше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51233
"Самый богатый пенсионер" в Казахстане стал получать больше
Отправлено: 26.02.25 - 17:40
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В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали максимальную сумму ежемесячной выплаты в Казахстане. Согласно информации фонда, "самый богатый пенсионер" в стране ежемесячно получает почти 1 млн тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7438
Re: "Самый богатый пенсионер" в Казахстане стал...
Отправлено: 26.02.25 - 17:40
#1
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Очень хочется узнать имя этого богатого пенсионера,какие пенсионные взносы следует вносить за пять лет до выхода на пенсию чтобы получать такую пенсию???
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