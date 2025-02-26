Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...

Отправлено: - 15:38

Одного не пойму, раньше штрафы давали на десятки и сотни миллионов тенге, а тут ...

Может Закон изменился или статус не тот? Что изменится от того, что этот перепуганный деятель заплатит огромный штраф? Будем ориентироваться на моральное самоудовлетворение Абике или Полиграфа? Кого и когда тюрьма исправляла? В последнее время одни вопросы к нашему правосудию! Хотя не в последнее время, слово "всегда" наверное лучше подходит.