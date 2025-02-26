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Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд в Костанае
Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51233
Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд в Костанае
Отправлено: 26.02.25 - 15:14
Суд назначил Ерболу Батыргалиеву 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности, Денису Мартину - 2 года и 7 месяцев и 15 дней лишения свободы в колонии средней безопасности. Осужденных взяли под стражу в зале суда.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 716
Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...
Отправлено: 26.02.25 - 15:14
Вот так! Одно нарушение закона ТОО, которое не выполняло свои прямые обязанности, привело к совершению тяжкого преступления в виде взятки! Скоро такие ТОО, КХ, канут в лету из-за игнорирования законов РК, которые надо чтить, даже если не желаешь их чтить! Закон суров, но он Закон!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7213
Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...
Отправлено: 26.02.25 - 15:38
Одного не пойму, раньше штрафы давали на десятки и сотни миллионов тенге, а тут ...
Может Закон изменился или статус не тот? Что изменится от того, что этот перепуганный деятель заплатит огромный штраф? Будем ориентироваться на моральное самоудовлетворение Абике или Полиграфа? Кого и когда тюрьма исправляла? В последнее время одни вопросы к нашему правосудию! Хотя не в последнее время, слово "всегда" наверное лучше подходит.
Может Закон изменился или статус не тот? Что изменится от того, что этот перепуганный деятель заплатит огромный штраф? Будем ориентироваться на моральное самоудовлетворение Абике или Полиграфа? Кого и когда тюрьма исправляла? В последнее время одни вопросы к нашему правосудию! Хотя не в последнее время, слово "всегда" наверное лучше подходит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7213
Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...
Отправлено: 26.02.25 - 15:41
Прочитал, какой-то сумбур у меня получился! Более четко скажу. Считаю достаточным наказанием вот этот огромный штраф, а лишение свободы излишним и избыточным!
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 115
Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...
Отправлено: 26.02.25 - 16:30
Ещё момент упустили: ИП Табус в лице Ерболки Беккалиева тогда оказывал целый спектр услуг и всем желающим. И даже был Сервисным центром Киа. И чего только не было и кем только он не был. А детскому садику оказал юридические услуги за час работы в денежном выражении по такой цене, какая у юридических фирм на Уолстрит в Нью-Йорке. Даже в ночное время оказывал.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 423
Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...
Отправлено: 26.02.25 - 16:37
Позорники, "деньги имеются" зря так публично, в колониях газеты тоже читают
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1644
Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд в Костанае
Отправлено: 26.02.25 - 16:57
Мне всегда интересно,а вот люди которые "сдают" как потом спят,едят? Или принцип бумеранга на них не работает? Ну скажи ты не надо так делать или какой свой интерес посадить парней? Все же в одной системе.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.02.2025 - 17:43]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.02.2025 - 17:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7438
Re: Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд...
Отправлено: 26.02.25 - 17:28
Где-то намекали,что очумелые ручки получал тендерные заявки благодаря своему родственнику осевший в недрах акимата, благодаря последнему заказы шли как из рога изобилия,мастер просто не успевал исполнять их. Только вот странное обстоятельство,этот серый кардинал остался в тени. Ау! Антикор, найдите его.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 115
Депутатов, пойманных на даче взятки, отправил в колонию суд в Костанае
Отправлено: 26.02.25 - 18:45
Вот тут подробно НГ обобщала заслуги Ербола на поприще госзакупок
[Исправлено: EvilWizard, 26.02.2025 - 18:45]
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