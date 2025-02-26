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≡ Трудности перевоза, или Как костанайцы больше месяца не могли автотранспорт на учёт поставить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51231
Трудности перевоза, или Как костанайцы больше месяца не могли автотранспорт на учёт поставить
Отправлено: 26.02.25 - 15:10
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В департаменте полиции поясняли, что в электронную базу не внесли паспорта купленной техники. Причина - либо сбой системы, либо автосалоны забывают вносить в неё данные. Но всё оказалось сложнее. "НГ" попыталась разобраться в этой почти детективной бюрократической истории.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
715
Re: Трудности перевоза, или Как костанайцы больше месяца не...
Отправлено: 26.02.25 - 15:10
#1
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Костанай Кама пусть обращается в иском в суд ЕАЭС, чтобы решить данную проблему с ООО СаранскСпецТехника, который является иностранной коммерческой организацией и суд обяжет его исполнять международный договор, принятый странами ЕАЭС!
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