Re: "Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили...

Отправлено: - 14:59

Депутат отстаивает свою жалостливую позицию на уровне Парламента, чтобы как-то выделиться среди всех депутатов, со ссылками о жестокости к лицам, лишенным водительских прав! Таким образом, высказывая свою жалостливую позицию, он настроен против депутатов Парламента РК, которые до его запроса давно приняли решение: лишать прав на 7 лет! Его позиция явно неправильная, потому что лишенцы прав как правило наносят вред не себе, а окружающему их обществу, то есть людям, игнорируя все законы и нормы общежития! Надо еще дополнить: лишить водительских прав на 15 лет, и одновременно изъять авто! Затем, по решению суда как предмет правонарушения продать авто, если она сохранилась, с публичных торгов на запчасти! Так будет справедливо! Наказание обязано носить роль справедливой кары за содеянное! Иначе нельзя в разболтанном гос-ве!!!