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"Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили на предложение смягчить наказание за езду в нетрезвом виде
"Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили на предложение смягчить наказание за езду в нетрезвом виде
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