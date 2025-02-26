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≡ "Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили на предложение смягчить наказание за езду в нетрезвом виде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51231
"Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили на предложение смягчить наказание за езду в нетрезвом виде
Отправлено: 26.02.25 - 10:44
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Глава Комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев высказался о предложении депутата мажилиса смягчить наказание за езду в нетрезвом виде. В других странах применяют более жестокие наказания, отметили в министерстве.

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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
113
Re: "Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили...
Отправлено: 26.02.25 - 10:44
#1
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Позиция МВД категорически верная. Посомтрите на статистику ДТП и смертность на дорогах. Часть этого всего, безусловно, по вине пьяных водителей.
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
64
"Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили на предложение смягчить наказание за езду в нетрезвом виде
Отправлено: 26.02.25 - 11:40
#2
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В таком случае, нужно соразмерно наказывать тех полицейских, которые на этом греют руки. Ни для кого не секрет, что взятка за данное нарушение очень большая и цель (многих) ДПС выявить водителей с перегаром не для безопасности на дорогах, а что бы пополнить кошелек. Об этом пытаются донести некоторые депутаты. А то что пьяный за рулем-преступник, понятно и ребенку.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2204
Re: "Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили...
Отправлено: 26.02.25 - 12:34
#3
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Цитата:
высказался о предложении депутата мажилиса смягчить наказание за езду в нетрезвом виде.

Источник:

Лишить этого популиста депутата который выдвинул решение острых социальных проблем ,таким вот образом депутатского мандата.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
715
Re: "Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили...
Отправлено: 26.02.25 - 14:59
#4
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Депутат отстаивает свою жалостливую позицию на уровне Парламента, чтобы как-то выделиться среди всех депутатов, со ссылками о жестокости к лицам, лишенным водительских прав! Таким образом, высказывая свою жалостливую позицию, он настроен против депутатов Парламента РК, которые до его запроса давно приняли решение: лишать прав на 7 лет! Его позиция явно неправильная, потому что лишенцы прав как правило наносят вред не себе, а окружающему их обществу, то есть людям, игнорируя все законы и нормы общежития! Надо еще дополнить: лишить водительских прав на 15 лет, и одновременно изъять авто! Затем, по решению суда как предмет правонарушения продать авто, если она сохранилась, с публичных торгов на запчасти! Так будет справедливо! Наказание обязано носить роль справедливой кары за содеянное! Иначе нельзя в разболтанном гос-ве!!!
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