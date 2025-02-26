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≡ Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51231
Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае
Отправлено: 26.02.25 - 11:40
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25 февраля по этому поводу они встречались с руководителями субъектов естественных монополий и представителями госорганов. Предприниматели заявляли, что, судя по размерам коммунальных платежей, их приравняли к производителям или крупным торговым сетям. В этом году проблема особенно обострилась.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7435
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 11:40
#1
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 в областном центре работают 1 415 магазинов у дома.

Ф

Что-то многовато магазинов в областной центре,когда в Рудном всего 157, может убрать единицу и это будет вернее. А если по делу,когда хозяева киосков Стали обростать жиром и могли позволить себе купить квартиру которую можно переделать в торговую точку ,однако из года в год рет теряют свою актуальность как и киоски,их ставят в один ряд как будто серьезное предприятие,а на деле остались сами владельцы и несколько сотрудники. Конечно,расценки за комуналку сделали как на заводе или фабрика и эту нагрузку они не выдержат
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2204
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 12:36
#2
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Цитата:
Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае

Источник:


Барыги торгующие палёной водкой всполошились!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7681
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 14:12
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
эту нагрузку они не выдержат


Выдержат: - пусть не свистят: - вы и сами знаете сколько товара отпускается МИМО кассы- доход НЕ ДЕКЛАРИРУЕТСЯ и естественно налоги - НЕ ПЛАТЯТСЯ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
715
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 14:44
#4
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Ведь гагары тоже стонут! Такие коммерсы всегда стонут, "плача, что они собирают с миру по нитке", однако доход неконтролируемый у них постоянно есть, многие не платят налоги в бюджет, путем укрытия доходов! Раньше ОБХСС проверял сколько поступило товара и сколько получено дохода, а сейчас никто не проводит такие проверки и поэтому коммерсы чувствуют безответственность из-за отсутствия контроля со стороны гос-ва! В стране производства товаров нет, зато каждый торгаш чего-либо! Коммерсантом быть никто не заставляет, имеющие деньги становятся ими добровольно и поэтому работают только на себя для получения доходов, поэтому нужно учитывать все риски предпринимательской деятельности! НПП уже изжил себя как организация оказывающая услуги бизнесу, поскольку создали в стране общественные советы народных контролеров!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10242
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 14:53
#5
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В продуктовом магазине если он расположен в многоквартирном доме отопление вообще нафиг не нужно,от всех этих холодильников ,ларей и холодильных витрин и так жара идёт круглые сутки.
Совсем нельзя от них отказаться?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7211
Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае
Отправлено: 26.02.25 - 15:16
#6
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Цитата:
Добринцофф:

Наверное нельзя, там же обще домовая сеть, всё равно через них проходить труба будет, если только минимизировать и отдельный тепловой счётчик поставить. По тарифу всё равно больше с них брать будут!
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