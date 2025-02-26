Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...

Отправлено: - 14:44

Ведь гагары тоже стонут! Такие коммерсы всегда стонут, "плача, что они собирают с миру по нитке", однако доход неконтролируемый у них постоянно есть, многие не платят налоги в бюджет, путем укрытия доходов! Раньше ОБХСС проверял сколько поступило товара и сколько получено дохода, а сейчас никто не проводит такие проверки и поэтому коммерсы чувствуют безответственность из-за отсутствия контроля со стороны гос-ва! В стране производства товаров нет, зато каждый торгаш чего-либо! Коммерсантом быть никто не заставляет, имеющие деньги становятся ими добровольно и поэтому работают только на себя для получения доходов, поэтому нужно учитывать все риски предпринимательской деятельности! НПП уже изжил себя как организация оказывающая услуги бизнесу, поскольку создали в стране общественные советы народных контролеров!