Отправлено: - 14:25

Дантист:

Полтора года? Я в шоке! Можно сказать больше похвалили, чем наказали

наличие у него психического расстройства - эмоционально-неустойчивого расстройства личности пограничного типа

[Исправлено: Тот самый, 25.02.2025 - 15:26]

Цитата:Да уж. Казахстанское правосудие пробило новое дно. Даже за непреднамеренное убийство во время ДТП люди больше получают, а этот был пьян, вёл себя агрессивно, пытался убить (или что он пытался сделать сломав нос?) и 1,5 года.Конечно здесь статья 106 ч. 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а по ней уже от 3 до 8 лет.Цитата:Так почему он на свободе разгуливает и людей убивает? В психушку его для буйных.