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≡ Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51229
Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае
Отправлено: 26.02.25 - 11:40
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25 февраля по этому поводу они встречались с руководителями субъектов естественных монополий и представителями госорганов. Предприниматели заявляли, что, судя по размерам коммунальных платежей, их приравняли к производителям или крупным торговым сетям. В этом году проблема особенно обострилась.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7435
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 11:40
#1
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 в областном центре работают 1 415 магазинов у дома.

Ф

Что-то многовато магазинов в областной центре,когда в Рудном всего 157, может убрать единицу и это будет вернее. А если по делу,когда хозяева киосков Стали обростать жиром и могли позволить себе купить квартиру которую можно переделать в торговую точку ,однако из года в год рет теряют свою актуальность как и киоски,их ставят в один ряд как будто серьезное предприятие,а на деле остались сами владельцы и несколько сотрудники. Конечно,расценки за комуналку сделали как на заводе или фабрика и эту нагрузку они не выдержат
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2204
Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...
Отправлено: 26.02.25 - 12:36
#2
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Цитата:
Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса отдельных тарифов по коммуналке в Костанае

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