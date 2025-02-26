"Пьяный водитель – это преступник". В МВД ответили на предложение смягчить наказание за езду в нетрезвом виде

Отправлено: - 11:40

В таком случае, нужно соразмерно наказывать тех полицейских, которые на этом греют руки. Ни для кого не секрет, что взятка за данное нарушение очень большая и цель (многих) ДПС выявить водителей с перегаром не для безопасности на дорогах, а что бы пополнить кошелек. Об этом пытаются донести некоторые депутаты. А то что пьяный за рулем-преступник, понятно и ребенку.