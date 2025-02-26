Re: Владельцы магазинов у дома просят для своего бизнеса...

Отправлено: - 11:40

в областном центре работают 1 415 магазинов у дома.



Ф



Что-то многовато магазинов в областной центре,когда в Рудном всего 157, может убрать единицу и это будет вернее. А если по делу,когда хозяева киосков Стали обростать жиром и могли позволить себе купить квартиру которую можно переделать в торговую точку ,однако из года в год рет теряют свою актуальность как и киоски,их ставят в один ряд как будто серьезное предприятие,а на деле остались сами владельцы и несколько сотрудники. Конечно,расценки за комуналку сделали как на заводе или фабрика и эту нагрузку они не выдержат

