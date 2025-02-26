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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:10
Цитата:
Вот оно вам надо в этот спор влезать? Загуглите "машина Токаева", и если будете готовы продолжить спор - дайте знать. Хотя какой в этом смысл, и так понятно, что Майбах может помочь забыть неприятные моменты...
ACROS:
Внимательно посмотрел: - это не служебная машина Токаева- это просто навороченный астанинский номер, астанинского барыги. У Токаева - спереди штандарт президентский и серия номеров другая должна быть.
Внимательно посмотрел: - это не служебная машина Токаева- это просто навороченный астанинский номер, астанинского барыги. У Токаева - спереди штандарт президентский и серия номеров другая должна быть.
Вот оно вам надо в этот спор влезать? Загуглите "машина Токаева", и если будете готовы продолжить спор - дайте знать. Хотя какой в этом смысл, и так понятно, что Майбах может помочь забыть неприятные моменты...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:11
Цитата:
Почему вы меня об этом спрашиваете? Обратитесь с официальным запросом в администрацию президента.
ACROS:
Почему не на КОБАЛЬТЕ ?? Где же ПОДДЕРЖКА отечественного автопрома ??
Почему не на КОБАЛЬТЕ ?? Где же ПОДДЕРЖКА отечественного автопрома ??
Почему вы меня об этом спрашиваете? Обратитесь с официальным запросом в администрацию президента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:27
Цитата:
Макс слышал?
Шовинизм по отношению к украинцам выходит на новый уровень))
Цитата:
Ну нет
Это так не работает Цитата:
Для американской элиты Россия не сторона договора
Ее купить пытаются
Vit:
Они будут мстить. За всё. И за то что их Акрос головой в унитаз тыкал. За все. Эти ребята не на видят всех. Я уже говорил. И мусульман и цыган.. Всех.
Они будут мстить. За всё. И за то что их Акрос головой в унитаз тыкал. За все. Эти ребята не на видят всех. Я уже говорил. И мусульман и цыган.. Всех.
Макс слышал?
Шовинизм по отношению к украинцам выходит на новый уровень))
Цитата:
ACROS:
Да, насрать кто и кого поимеет: - как будто бы СИЛЬНЫЕ мира сего НЕ ДОГОВОРЯТЬСЯ
Да, насрать кто и кого поимеет: - как будто бы СИЛЬНЫЕ мира сего НЕ ДОГОВОРЯТЬСЯ
Ну нет
Это так не работает Цитата:
ACROS:
Точно так же и эти ТРИ страны - договоряться по КРУПНОМУ
Точно так же и эти ТРИ страны - договоряться по КРУПНОМУ
Для американской элиты Россия не сторона договора
Ее купить пытаются
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:30
Цитата:
Вчера только вторник был
А ты уже в зюзю
Цитата:
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой
Да в лагерях советских содержали в скотских условиях по сравнению с западными пленными потомучто Сталин женевские конвенции не подписал
Но в целом немецкие солдаты не были злом во плоти и вели себя с мирными жителями часто нормально
Vit:
Оказывается легенде ссср Юре Антонову 80 лет прошло. Так Абайка и 111 спать. Щас будет концерт легенд ссср.
Оказывается легенде ссср Юре Антонову 80 лет прошло. Так Абайка и 111 спать. Щас будет концерт легенд ссср.
Вчера только вторник был
А ты уже в зюзю
Цитата:
ACROS:
эти же немцы не то что убивали, но и сжигали, насиловали, мучили, кожу живьём сдирали, опыты над ними проводили и ЧТО - а, НИЧЕГО-
эти же немцы не то что убивали, но и сжигали, насиловали, мучили, кожу живьём сдирали, опыты над ними проводили и ЧТО - а, НИЧЕГО-
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой
Да в лагерях советских содержали в скотских условиях по сравнению с западными пленными потомучто Сталин женевские конвенции не подписал
Но в целом немецкие солдаты не были злом во плоти и вели себя с мирными жителями часто нормально
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:33
Цитата:
abaika95: Шовинизм по отношению к украинцам выходит на новый уровень)) Цитата:Че вы хотите новое услышать? Вам в лоб уже говорят, там воспитали солдат которые не на видят всех
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:36
Цитата:
Вторник. Уже. Надо приходить в себя))
abaika95:
Вчера только вторник был А ты уже в зюзю
Вчера только вторник был А ты уже в зюзю
Вторник. Уже. Надо приходить в себя))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:36
Цитата:
Как любят писать в российских пабликах
Это трофей
Темболее немцев победили
Точнее раздавили
Те покаялись
И до сих пор на коленях ползают за свои злодеяния, отсюда и нет злобного отношения к ним и к их машинам
А россияне будут ползать на коленях? Чтобы с ними украина начала торговлю?
maxsaf:
Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м. А теперь глянь на эту картинку и завали...
Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м. А теперь глянь на эту картинку и завали...
Как любят писать в российских пабликах
Это трофей
Темболее немцев победили
Точнее раздавили
Те покаялись
И до сих пор на коленях ползают за свои злодеяния, отсюда и нет злобного отношения к ним и к их машинам
А россияне будут ползать на коленях? Чтобы с ними украина начала торговлю?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:37
Цитата:
Акрос вон пишет они уже в СССР такие были
Их получается в СССР уже так воспитали?
Vit:
Че вы хотите новое услышать? Вам в лоб уже говорят, там воспитали солдат которые не на видят всех
Че вы хотите новое услышать? Вам в лоб уже говорят, там воспитали солдат которые не на видят всех
Акрос вон пишет они уже в СССР такие были
Их получается в СССР уже так воспитали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:51
Маск назвал Канаду ненастоящей страной
А Трамп хочет выгнать Канаду из развед сообщества 5 глаз куда входят все англоязычные страны мира, США, Канада, Британия,Австралия, Новая Зеландия у которых одна разведка на всех по сути.
Интересно Макс уже звёздно полосатый флаг приготовил?
А Трамп хочет выгнать Канаду из развед сообщества 5 глаз куда входят все англоязычные страны мира, США, Канада, Британия,Австралия, Новая Зеландия у которых одна разведка на всех по сути.
Интересно Макс уже звёздно полосатый флаг приготовил?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:57
Цитата:
Ага, щас. Санкциями обложили, Шольц больше всех подс...л, а новый пришел - так тот пуще прежнего будет за дедушку мстить россиянам.
abaika95:
И до сих пор на коленях ползают за свои злодеяния
И до сих пор на коленях ползают за свои злодеяния
Ага, щас. Санкциями обложили, Шольц больше всех подс...л, а новый пришел - так тот пуще прежнего будет за дедушку мстить россиянам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 09:00
Цитата:
У кого так оказалось? У тебя с братушками?
abaika95:
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой Да в лагерях советских содержали в скотских условиях по сравнению с западными пленными потомучто Сталин женевские конвенции не подписал Но в целом немецкие солдаты не были злом во плоти и вели себя с мирными жителями часто нормально
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой Да в лагерях советских содержали в скотских условиях по сравнению с западными пленными потомучто Сталин женевские конвенции не подписал Но в целом немецкие солдаты не были злом во плоти и вели себя с мирными жителями часто нормально
У кого так оказалось? У тебя с братушками?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 09:01
Цитата:
А чё, только тебе что-ли можно недвижку во вражеском государстве иметь?
abaika95:
Интересно Макс уже звёздно полосатый флаг приготовил?
Интересно Макс уже звёздно полосатый флаг приготовил?
А чё, только тебе что-ли можно недвижку во вражеском государстве иметь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 10:16
Цитата:
не путай жидкое с твердым
санкции это не напалм и не танковые прорывы
а немцы могли бы и повторить и до москвы дойти)
темболее нам они что то не подсирают хотя республика казахстан как правопреемник казсср тоже участник войны
Цитата:
за какого дедушку?
тоже как дурак повелся на этот бред раши тудей с фейком что дед шольца ссовец?)))
мдаааааа запад
свобода слова
свобода информации
а верят помойкам российским Цитата:
у историков
Цитата:
а что ты в сша уже хату заимел чтоли?
и у меня нет понятия вражеского государства
есть государства где есть преступные режимы
maxsaf:
Ага, щас. Санкциями обложили, Шольц больше всех подс...л,
Ага, щас. Санкциями обложили, Шольц больше всех подс...л,
не путай жидкое с твердым
санкции это не напалм и не танковые прорывы
а немцы могли бы и повторить и до москвы дойти)
темболее нам они что то не подсирают хотя республика казахстан как правопреемник казсср тоже участник войны
Цитата:
maxsaf:
а новый пришел - так тот пуще прежнего будет за дедушку мстить россиянам.
а новый пришел - так тот пуще прежнего будет за дедушку мстить россиянам.
за какого дедушку?
тоже как дурак повелся на этот бред раши тудей с фейком что дед шольца ссовец?)))
мдаааааа запад
свобода слова
свобода информации
а верят помойкам российским Цитата:
maxsaf:
У кого так оказалось? У тебя с братушками?
У кого так оказалось? У тебя с братушками?
у историков
Цитата:
maxsaf:
А чё, только тебе что-ли можно недвижку во вражеском государстве иметь?
А чё, только тебе что-ли можно недвижку во вражеском государстве иметь?
а что ты в сша уже хату заимел чтоли?
и у меня нет понятия вражеского государства
есть государства где есть преступные режимы
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 11:24
Мы говорим Маск
Подразумеваем Макс
( Ремейк стихотворения Маяковского)
Подразумеваем Макс
( Ремейк стихотворения Маяковского)
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