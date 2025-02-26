Отправлено: - 08:27

Vit:

Они будут мстить. За всё. И за то что их Акрос головой в унитаз тыкал. За все. Эти ребята не на видят всех. Я уже говорил. И мусульман и цыган.. Всех.

ACROS:

Да, насрать кто и кого поимеет: - как будто бы СИЛЬНЫЕ мира сего НЕ ДОГОВОРЯТЬСЯ

ACROS:

Точно так же и эти ТРИ страны - договоряться по КРУПНОМУ

Цитата:Макс слышал?Шовинизм по отношению к украинцам выходит на новый уровень))Цитата:Ну нетЭто так не работает Цитата:Для американской элиты Россия не сторона договораЕе купить пытаются