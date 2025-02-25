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Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования Костанайской области не исполнило рекомендацию совета по этике?
Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования Костанайской области не исполнило рекомендацию совета по этике?
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