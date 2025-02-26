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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 218 из 218«1...216217218
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:10
#3256
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Цитата:
ACROS:
Внимательно посмотрел: - это не служебная машина Токаева- это просто навороченный астанинский номер, астанинского барыги. У Токаева - спереди штандарт президентский и серия номеров другая должна быть.

Вот оно вам надо в этот спор влезать? Загуглите "машина Токаева", и если будете готовы продолжить спор - дайте знать. Хотя какой в этом смысл, и так понятно, что Майбах может помочь забыть неприятные моменты...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:11
#3257
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Цитата:
ACROS:
Почему не на КОБАЛЬТЕ ?? Где же ПОДДЕРЖКА отечественного автопрома ??

Почему вы меня об этом спрашиваете? Обратитесь с официальным запросом в администрацию президента.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:27
#3258
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Цитата:
Vit:
Они будут мстить. За всё. И за то что их Акрос головой в унитаз тыкал. За все. Эти ребята не на видят всех. Я уже говорил. И мусульман и цыган.. Всех.

Макс слышал?
Шовинизм по отношению к украинцам выходит на новый уровень))
Цитата:
ACROS:
Да, насрать кто и кого поимеет: - как будто бы СИЛЬНЫЕ мира сего НЕ ДОГОВОРЯТЬСЯ

Ну нет
Это так не работает Цитата:
ACROS:
Точно так же и эти ТРИ страны - договоряться по КРУПНОМУ

Для американской элиты Россия не сторона договора
Ее купить пытаются
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:30
#3259
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Цитата:
Vit:
Оказывается легенде ссср Юре Антонову 80 лет прошло. Так Абайка и 111 спать. Щас будет концерт легенд ссср.

Вчера только вторник был
А ты уже в зюзю
Цитата:
ACROS:
эти же немцы не то что убивали, но и сжигали, насиловали, мучили, кожу живьём сдирали, опыты над ними проводили и ЧТО - а, НИЧЕГО-

Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой
Да в лагерях советских содержали в скотских условиях по сравнению с западными пленными потомучто Сталин женевские конвенции не подписал
Но в целом немецкие солдаты не были злом во плоти и вели себя с мирными жителями часто нормально
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16125
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:33
#3260
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Цитата:
abaika95: Шовинизм по отношению к украинцам выходит на новый уровень)) Цитата:
Че вы хотите новое услышать? Вам в лоб уже говорят, там воспитали солдат которые не на видят всех
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16125
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:36
#3261
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Цитата:
abaika95:
Вчера только вторник был А ты уже в зюзю

Вторник. Уже. Надо приходить в себя))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:36
#3262
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Цитата:
maxsaf:
Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м. А теперь глянь на эту картинку и завали...

Как любят писать в российских пабликах
Это трофей

Темболее немцев победили
Точнее раздавили
Те покаялись
И до сих пор на коленях ползают за свои злодеяния, отсюда и нет злобного отношения к ним и к их машинам
А россияне будут ползать на коленях? Чтобы с ними украина начала торговлю?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:37
#3263
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Цитата:
Vit:
Че вы хотите новое услышать? Вам в лоб уже говорят, там воспитали солдат которые не на видят всех

Акрос вон пишет они уже в СССР такие были
Их получается в СССР уже так воспитали?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:51
#3264
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Маск назвал Канаду ненастоящей страной
А Трамп хочет выгнать Канаду из развед сообщества 5 глаз куда входят все англоязычные страны мира, США, Канада, Британия,Австралия, Новая Зеландия у которых одна разведка на всех по сути.
Интересно Макс уже звёздно полосатый флаг приготовил?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 08:57
#3265
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Цитата:
abaika95:
И до сих пор на коленях ползают за свои злодеяния

Ага, щас. Санкциями обложили, Шольц больше всех подс...л, а новый пришел - так тот пуще прежнего будет за дедушку мстить россиянам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 09:00
#3266
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Цитата:
abaika95:
Как оказалось зверства немцев во многом преувеличены пропагандой Да в лагерях советских содержали в скотских условиях по сравнению с западными пленными потомучто Сталин женевские конвенции не подписал Но в целом немецкие солдаты не были злом во плоти и вели себя с мирными жителями часто нормально

У кого так оказалось? У тебя с братушками? :lol:
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Страница 218 из 218«1...216217218
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