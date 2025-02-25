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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:51
#3241
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Вит!
Для тебя!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:01
#3242
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Цитата:
Kairat stayer:
качестве плацдарма для нападений на

А кто нападали или собирался напасть? Это какая то паранойя!
Максаф пишет, кто может победить ядерную державу, я бы перефразировал, кто сможет напасть на ядерную державу? Пока в пост ядерной истории только ядерные державы нападали на кого то используя впрочем обычное вооружение! В военной доктрине у всех записано в случае нападения применять ядерное оружие!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:06
#3243
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Цитата:
таноми52:

О,О,о, Виталий красавчик! Крадёшь сердца!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:36
#3244
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Цитата:
111:
В подъездах России и Украины

У Трампа интерес к редкоземельным материалам появился с приходом Маска. А тот знает, что нужно для его гига фабрик. Переход от бензина на электричество требует огромные объемы цветных металлов, включая литий. А также все беспилотники требуют литий. Они посчитали, во сколько раз цены на редкоземы взлетят в ближайшее время. Понятно почему Украина не готова отдавать редкоземельные материалы Америке, а Россия готова. Потому что они сосредоточены в Донбассе. Путин именно их и будет продавать Америке. Затраты на войнушку покроются с лихвой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7676
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:53
#3245
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Уже три района ВКО перешли, вопреки решению Токаева, Бектенева и Абиля, на СВОЁ районное время.
Местная власть МОЛЧА им разрешила - наверное в душе ПОНИМАЕТ что:- ЦЕНТРАЛЬНАЯ власть поступила НЕПРАВИЛЬНО, но ПРОТИВ ветра НЕ ПОССЫШЬ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7676
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:57
#3246
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Цитата:
maxsaf:
Переход от бензина на электричество требует огромные объемы цветных металлов, включая литий.


Наши то же при каждом удобном и неудобном, случае ХВАСТАЮТСЯ: - мол в степях полным полно таблицы Менделеева.

Что то в этот раз молчат: - или предложит НЕЧЕГО или ждут ЦЕНЫ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43576
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 22:34
#3247
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Цитата:
ACROS:
Простит, никуда не денется: - живут с немцами остальные народы, в

Нет.
Я про сейчас.
Если убить у кого то ребенка,он простит его?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43576
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 22:37
#3248
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Цитата:
maxsaf:
Потому что они сосредоточены в Донбассе.

То есть он заберет у русских с Донбасса все ископаемые?
Там и так они какают в пакетики и сбрасывают какашки как когда то в Париже.
Хочешь из тех русских вообще чертей сделать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43576
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 22:42
#3249
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Цитата:
ACROS:
Простит, никуда не денется: -

У животных, скотов и баранов всяких, это нормально.
А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 23:36
#3250
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Цитата:
111:
А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?

Слушай сюда, умник.

Цитата:
Наш президент также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызcтанцам.
После этого Токаев отправился к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. В этой братской могиле покоятся останки больше 2000 солдат, в том числе Касыма БОЛТАЕВА, родного брата Кемела ТОКАЕВА - отца президента Казахстана.


Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м.

А теперь глянь на эту картинку и завали...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43576
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 00:44
#3251
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Цитата:
maxsaf:
Слушай сюда, умник.

Ты бы простил меня,если бы я убил всю твою семью, всех детей, и я начал бы с тобой целоваться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 02:17
#3252
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Цитата:
111:
Ты бы простил меня,если бы я убил всю твою семью, всех детей, и я начал бы с тобой целоваться?

Больной извращенец
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