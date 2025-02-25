Отправлено: - 23:36

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А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?

Наш президент также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызcтанцам.

После этого Токаев отправился к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. В этой братской могиле покоятся останки больше 2000 солдат, в том числе Касыма БОЛТАЕВА, родного брата Кемела ТОКАЕВА - отца президента Казахстана.



Цитата:Слушай сюда, умник.Цитата:Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м.А теперь глянь на эту картинку и завали...