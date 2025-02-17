Муха "черный солдатик". Кто что слышал?

Отправлено: - 23:50

У нас люди езе дикие. Тоннами отдают просто так куринный,перепелинный помет и прочие отходы не зная куда их девать. В день маленькая фермочка перепелам дант помета на 50 кг... Человек просто закапывает его, ,у кого куры просто выбрасывают в мусор,потому что много помета в огород не внесешь...а тут готовое удобрение. Я для эксперимента посадил в зоогумус лук на выгон пера.конечно зоогумус проморозился,разморозился повончэял амиачным запахом и все. Т.е. его нужно пролить водой постоит под дождем и через месяц это готовый грунт. У нас обычный торф с якомы удоьрениями мешками покупают...а тут вот пожалуйста бери.