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Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51226
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 17.02.25 - 20:15
Наткнулся на объявление, что в Костанае человек продает личинку черной львинки. Якобы она может перерабатывать 1 грамм яиц мухи до 20 литров свежего куриного помета за 10 дней! Это же решение экологической проблемы по утилизации органических отходов.
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 207
Re: Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 17.02.25 - 20:15
В результате переработки получается сама личинка - протеиновый продукт 2,5-4 литра, и остальное - зоогумус, высококлассное удобрение готовое вноситься в почву.
Алчные американцы в своё время тоже решили быстро и много заработать и скрестили африканских и своих пчёл. Но что то КАК ВСЕГДА В ТАКИХ ЭКСПЕРЕМЕНТАХ ПОШЛО НЕ ТАК, и в результате они имеют огромную проблему с этими насекомыми. Подробности здесь не нужны! так что не надо уточнять детали пожалуйста, тут речь идёт о человеческом головотяпстве огромных масштабов. Решая одну проблему можно заиметь совершенно чуждую для нашей местности другую МАСШТАБНУЮ ПРОБЛЕМУ! Этим должно заниматься ГОСУДАРСТВО! Если оно есть конечно....
Алчные американцы в своё время тоже решили быстро и много заработать и скрестили африканских и своих пчёл. Но что то КАК ВСЕГДА В ТАКИХ ЭКСПЕРЕМЕНТАХ ПОШЛО НЕ ТАК, и в результате они имеют огромную проблему с этими насекомыми. Подробности здесь не нужны! так что не надо уточнять детали пожалуйста, тут речь идёт о человеческом головотяпстве огромных масштабов. Решая одну проблему можно заиметь совершенно чуждую для нашей местности другую МАСШТАБНУЮ ПРОБЛЕМУ! Этим должно заниматься ГОСУДАРСТВО! Если оно есть конечно....
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1366
Re: Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 17.02.25 - 20:34
Какие мысли ещё? Википедия сообщает что разведение сего насекомого признано особым видом с/х деятельности в РФ. Собственно этих мух летом и так летает куча, если сильно хочется проэкспериментировать, можно задарма наловить и попробовать "развести"
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1365
Re: Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 17.02.25 - 22:12
Да кому они нужны? Что у нас навоза мало? Вполне себе удобрение, привычно- традиционное. Ещё всякую нечисть разводить тут. Развести легко, избавиться потом трудно.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1366
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 17.02.25 - 22:59
Цитата:
разве что под "традициями" подразумевать засирание всего вокруг сорняками.
не, если продаван не ......(врет), штука хорошая. но сильно сомневаюсь чтобы грамм личинок слопал 20 литров овна. хоть куриного хоть любого другого.
Дантист:
Вполне себе удобрение, привычно- традиционное.
Вполне себе удобрение, привычно- традиционное.
разве что под "традициями" подразумевать засирание всего вокруг сорняками.
не, если продаван не ......(врет), штука хорошая. но сильно сомневаюсь чтобы грамм личинок слопал 20 литров овна. хоть куриного хоть любого другого.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1437
Re: Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 20.02.25 - 11:50
Если предложат готовое решение за миллиарды - наши будут ЗА. А вот самим доводить разработку, проводить испытания и пр. никто не будет.
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 25.02.25 - 23:33
Есть исследования сельхоз институтов. У нас просто боятся всего нового. Теперь от картошки не оторвешь) те,кто разводят понимают в чем суть. Суть этой мухи для нашего климата,что на морозе она не выдивает , муха только пьет и размнодается,никого не кусает,не ест говно,не разносит болезни,просто ждет прогрева на солнце до 28 гралусов и выше и начинает оетать и спариваться.из 1 грамма яиц,а это несколько тысяч яиц. И они дейсивительно за 10-14 дней переедают 20 литров свежего куринного помета. Посмотрите опыт в ютббе.конечно калорийности от переработанного помета не так много,но сам факт,что утилизация ,плюс корм для кур,рыб,свиней и готовое удобрение. Конечно пролитое водой. Все равно оно еще амиачнонасыщенное.
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 25.02.25 - 23:39
У кого есть свое хозяйство. Я заводчик этой мухи предлагаю бесплатно опробовать эффект применения этой личинки мухи в качестве переработки пищевых отходов и как корм для,птиц,скота,рыб. Это даже основной корм,а присадка к корму. Конечно,многим противен вид опарыша. Все знают как воняет опарых нашей мчсной надоелливой мухи,какую вонь он производит,а муха модет свести с ума летним днем. С этой де мухой такого не ьудет. У нее только личинка имеет суперметаболизм. В благоприятные условия ее можно докармливать 1 раз в 1-2 дея. У нас по улице сбили гусенка. Отдал тушку личинке,через 3 лня от него не осиалось ничего,кроме косточек.
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 25.02.25 - 23:44
Большинство фобий связано с надоедливой нашей родной мямной и прочей мошкарой.в зависимочти чем ее кормить тем она и пахнет. Для поручения пишевых продуктов используют в качестве корма отруби пшеничные.конечно если будет есть говно,то и запах будет больше амиачный,но промыв и дать оичинке опорожняться очиститься. Запах уходит.
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 25.02.25 - 23:50
У нас люди езе дикие. Тоннами отдают просто так куринный,перепелинный помет и прочие отходы не зная куда их девать. В день маленькая фермочка перепелам дант помета на 50 кг... Человек просто закапывает его, ,у кого куры просто выбрасывают в мусор,потому что много помета в огород не внесешь...а тут готовое удобрение. Я для эксперимента посадил в зоогумус лук на выгон пера.конечно зоогумус проморозился,разморозился повончэял амиачным запахом и все. Т.е. его нужно пролить водой постоит под дождем и через месяц это готовый грунт. У нас обычный торф с якомы удоьрениями мешками покупают...а тут вот пожалуйста бери.
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 25.02.25 - 23:55
Естественно это грам яиц,размер примерно 0.1-0.2 мм мухи ,через 3-4 дня это уде будет личинка в 1 мм,еще через неделю дорастает до 15 мм вот посчитайте если в граме яиц несколько тысяч яиц и взрослая личинка весит 1-1,5 грамма . У меня на 10 литровый тазик получившегося субстрата получилось 2 литра личинки
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 25.02.25 - 23:56
Модете ознакомиться в инстаграме посмотреть страничкуblacksoldier kst там есть фото всего процесса
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 26.02.25 - 00:17
Потом попробуйте этих мелких личинок пособирать,отсортировать)
Муха "черный солдатик". Кто что слышал?
Отправлено: 26.02.25 - 00:22
Чтобы коровий навоз превратился в удобрение,он должен перепреть 1-2 года,конский 1 год,свиной 3-4 года. Куриный помет дооолго должен перегорать очень долго.... Теперь оцените скорость реакции 2 недели куриный помет ,и остальные отходы навозы. Уловили суть этого препювращения? Эти личинки соавятся своим гиперметаболизмом и оегкостью извлечения из субстрата,они больше наших мух
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