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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:51
Вит!
Для тебя!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:01
Цитата:
А кто нападали или собирался напасть? Это какая то паранойя!
Максаф пишет, кто может победить ядерную державу, я бы перефразировал, кто сможет напасть на ядерную державу? Пока в пост ядерной истории только ядерные державы нападали на кого то используя впрочем обычное вооружение! В военной доктрине у всех записано в случае нападения применять ядерное оружие!
Kairat stayer:
качестве плацдарма для нападений на
качестве плацдарма для нападений на
А кто нападали или собирался напасть? Это какая то паранойя!
Максаф пишет, кто может победить ядерную державу, я бы перефразировал, кто сможет напасть на ядерную державу? Пока в пост ядерной истории только ядерные державы нападали на кого то используя впрочем обычное вооружение! В военной доктрине у всех записано в случае нападения применять ядерное оружие!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:06
Цитата:
О,О,о, Виталий красавчик! Крадёшь сердца!
таноми52:
О,О,о, Виталий красавчик! Крадёшь сердца!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:36
Цитата:
У Трампа интерес к редкоземельным материалам появился с приходом Маска. А тот знает, что нужно для его гига фабрик. Переход от бензина на электричество требует огромные объемы цветных металлов, включая литий. А также все беспилотники требуют литий. Они посчитали, во сколько раз цены на редкоземы взлетят в ближайшее время. Понятно почему Украина не готова отдавать редкоземельные материалы Америке, а Россия готова. Потому что они сосредоточены в Донбассе. Путин именно их и будет продавать Америке. Затраты на войнушку покроются с лихвой.
111:
В подъездах России и Украины
В подъездах России и Украины
У Трампа интерес к редкоземельным материалам появился с приходом Маска. А тот знает, что нужно для его гига фабрик. Переход от бензина на электричество требует огромные объемы цветных металлов, включая литий. А также все беспилотники требуют литий. Они посчитали, во сколько раз цены на редкоземы взлетят в ближайшее время. Понятно почему Украина не готова отдавать редкоземельные материалы Америке, а Россия готова. Потому что они сосредоточены в Донбассе. Путин именно их и будет продавать Америке. Затраты на войнушку покроются с лихвой.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7676
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:53
Уже три района ВКО перешли, вопреки решению Токаева, Бектенева и Абиля, на СВОЁ районное время.
Местная власть МОЛЧА им разрешила - наверное в душе ПОНИМАЕТ что:- ЦЕНТРАЛЬНАЯ власть поступила НЕПРАВИЛЬНО, но ПРОТИВ ветра НЕ ПОССЫШЬ.
Местная власть МОЛЧА им разрешила - наверное в душе ПОНИМАЕТ что:- ЦЕНТРАЛЬНАЯ власть поступила НЕПРАВИЛЬНО, но ПРОТИВ ветра НЕ ПОССЫШЬ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7676
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 20:57
Цитата:
Наши то же при каждом удобном и неудобном, случае ХВАСТАЮТСЯ: - мол в степях полным полно таблицы Менделеева.
Что то в этот раз молчат: - или предложит НЕЧЕГО или ждут ЦЕНЫ.
maxsaf:
Переход от бензина на электричество требует огромные объемы цветных металлов, включая литий.
Переход от бензина на электричество требует огромные объемы цветных металлов, включая литий.
Наши то же при каждом удобном и неудобном, случае ХВАСТАЮТСЯ: - мол в степях полным полно таблицы Менделеева.
Что то в этот раз молчат: - или предложит НЕЧЕГО или ждут ЦЕНЫ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 22:34
Цитата:
Нет.
Я про сейчас.
Если убить у кого то ребенка,он простит его?
ACROS:
Простит, никуда не денется: - живут с немцами остальные народы, в
Простит, никуда не денется: - живут с немцами остальные народы, в
Нет.
Я про сейчас.
Если убить у кого то ребенка,он простит его?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 22:37
Цитата:
То есть он заберет у русских с Донбасса все ископаемые?
Там и так они какают в пакетики и сбрасывают какашки как когда то в Париже.
Хочешь из тех русских вообще чертей сделать?
maxsaf:
Потому что они сосредоточены в Донбассе.
Потому что они сосредоточены в Донбассе.
То есть он заберет у русских с Донбасса все ископаемые?
Там и так они какают в пакетики и сбрасывают какашки как когда то в Париже.
Хочешь из тех русских вообще чертей сделать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 22:42
Цитата:
У животных, скотов и баранов всяких, это нормально.
А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?
ACROS:
Простит, никуда не денется: -
Простит, никуда не денется: -
У животных, скотов и баранов всяких, это нормально.
А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 23:36
Цитата:
Слушай сюда, умник.
Цитата:
Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м.
А теперь глянь на эту картинку и завали...
111:
А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?
А вот ты лично бы простил его и принял бы убийцу тьфу тьфу твоих близких и начал бы с ним вести бизнес по металлам, зерну или конфеткам?
Слушай сюда, умник.
Цитата:
Наш президент также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызcтанцам.
После этого Токаев отправился к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. В этой братской могиле покоятся останки больше 2000 солдат, в том числе Касыма БОЛТАЕВА, родного брата Кемела ТОКАЕВА - отца президента Казахстана.
После этого Токаев отправился к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. В этой братской могиле покоятся останки больше 2000 солдат, в том числе Касыма БОЛТАЕВА, родного брата Кемела ТОКАЕВА - отца президента Казахстана.
Родного дядю твоего президента убили немцы в 42м.
А теперь глянь на эту картинку и завали...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 00:44
Цитата:
Ты бы простил меня,если бы я убил всю твою семью, всех детей, и я начал бы с тобой целоваться?
maxsaf:
Слушай сюда, умник.
Слушай сюда, умник.
Ты бы простил меня,если бы я убил всю твою семью, всех детей, и я начал бы с тобой целоваться?
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