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≡ Председателем общественного совета Костанайской области вновь стал Серик Бектурганов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51226
Председателем общественного совета Костанайской области вновь стал Серик Бектурганов
Отправлено: 25.02.25 - 15:50
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На первом заседании совета, которое прошло 24 февраля, были созданы четыре рабочие комиссии, выбраны их председатели. Совет в обновленном составе будет работать три года. Кто вошел в него?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17699
Re: Председателем общественного совета Костанайской области...
Отправлено: 25.02.25 - 15:50
#1
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Цитата:
корреспондент телеканала "Астана" Зангар Санай;

Источник:


ну во-первых журналистам нефиг делать в общественном совете вообще
либо получается конфликт интересов ты либо журналист либо уже участник политического процесса
и второе с какого рожна вообще журналист столичного телеканала вошел в состав регионального совета? я всё понимаю что журналист может быть наш местный, но работает то он на столичный канал являясь тут собкором по сути.
ну и зачем он там нужен?

Цитата:
- председатель областного филиала ОО «Молодежное крыло «Жастар рухы» партии AMANAT» Аружан Сарсенбаева;

партийцы там зачем? в маслихатах партиям не хватает мест?
и почему только аманатовец есть а остальных нет? это разве не нарушение?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
711
Re: Председателем общественного совета Костанайской области...
Отправлено: 25.02.25 - 22:18
#2
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Общественный совет или еще какой совет, они никакой роли для общества не играли и
не играют! Если есть слово общественный, то это означает, что в него не входят партийцы, политики, сотрясающие воздух, тем более депутаты маслихатов, быть не должны в этом совете, а должны быть представители всех слоев населения! Если входят все представители государственных органов, то надо было назвать ревизионный совет для проверки тех или иных решений исполнительной власти, при этом они все должны быть юридически и экономически грамотными и знать Конституцию РК назубок, все законы, подзаконные акты гос-ва, прежде чем давать кому-то рекомендации! Вот вам пример про заседавшихся, на которых тратятся бюджетные деньги! Хотелось бы, чтобы общественный совет по итогам года отчитался по всем вопросам перед народом, особенно на Общих собраниях собственников квартир, например КСК, ПКСК, ОСИ, ПТ, по закону о гуманном отношении к бездомным собакам, о переводе времени, о тарифах, о бездеятельности тех или иных государственных органов, о выявлении коррупции в их рядах и тому подобное! В общем очередное мероприятие!
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