Re: Председателем общественного совета Костанайской области...

Отправлено: - 22:18

Общественный совет или еще какой совет, они никакой роли для общества не играли и

не играют! Если есть слово общественный, то это означает, что в него не входят партийцы, политики, сотрясающие воздух, тем более депутаты маслихатов, быть не должны в этом совете, а должны быть представители всех слоев населения! Если входят все представители государственных органов, то надо было назвать ревизионный совет для проверки тех или иных решений исполнительной власти, при этом они все должны быть юридически и экономически грамотными и знать Конституцию РК назубок, все законы, подзаконные акты гос-ва, прежде чем давать кому-то рекомендации! Вот вам пример про заседавшихся, на которых тратятся бюджетные деньги! Хотелось бы, чтобы общественный совет по итогам года отчитался по всем вопросам перед народом, особенно на Общих собраниях собственников квартир, например КСК, ПКСК, ОСИ, ПТ, по закону о гуманном отношении к бездомным собакам, о переводе времени, о тарифах, о бездеятельности тех или иных государственных органов, о выявлении коррупции в их рядах и тому подобное! В общем очередное мероприятие!