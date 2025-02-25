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≡ Вопросы для ЕНТ будут разрабатывать с помощью искусственного интеллекта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51226
Вопросы для ЕНТ будут разрабатывать с помощью искусственного интеллекта
Отправлено: 25.02.25 - 20:49
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Задания для Единого национального тестирования планируют разрабатывать с помощью искусственного интеллекта. Проект будет включать систему для разработчиков тестовых заданий в закрытых кабинетах.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1123
Re: Вопросы для ЕНТ будут разрабатывать с помощью искусственного...
Отправлено: 25.02.25 - 20:49
#1
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А было по другому?) естественный "интеллект " не мог бы додуматься задавать вопрос про количество зубов у лошади Чингисхана...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7676
Re: Вопросы для ЕНТ будут разрабатывать с помощью искусственного...
Отправлено: 25.02.25 - 21:09
#2
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Цитата:
vofkakst:
вопрос про количество зубов у лошади Чингисхана...


Серьёзно- был такой вопрос ? У лошади, причём любой, стандартные 40 зубов.
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