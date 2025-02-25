Отправлено: - 17:52

ACROS:

Про что я и говорю: - лучше ТОРГОВАТЬ и СТРОИТЬ, чем воевать и умирать.

Цитата:Но это для Штатов и России..А вот как например сейчас украинцам, у которого допустим русские убили всю семью, детей, жену и тд?И вот этот самый русский как ни в чем не бывало идет к этому украинцу торговать и веселиться..Такой момент то спорный.Простит ли убийцу отец убитого ребенка?