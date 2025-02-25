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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:22
#3226
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Цитата:
ACROS:
Неправы вы- свой

У Виталия своя фишка психологическая, он выбрал себе объект для ненависти и всё на этом! Имеет право, разубеждать бессмысленно! Я в общем могу сказать, что бы кто не говорил,про российскую пропаганду, в этой войне она сработала на все 100, а то и 120 процентов эффективности! Не случилось общего неприятия агрессии, в воздухе витает общественный консенсус, ну так получилось, ну что же теперь! В общем это не трагедия, бывает!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16122
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:23
#3227
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Цитата:
Kairat stayer:
Шариков читал переписку Кауиского к Энгельсу.там.черным на белом написано. Капитализм разрушает землю.)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:32
#3228
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Цитата:
Vit:
Шариков читал переписку Кауиского к Энгельсу.там.черным на белом написано. Капитализм разрушает землю.)


Важны технологий разработки и добычи редкозёмов, у США они есть, при этом экологичные.
В идеале конечно лучше самим разрабатывать и не делится с иностранцами прибылью.
Если американцы будут вкладываться, пропаганда объяснить народу, что Д.Байден был плохим,
а Д.Трамп хороший и наш, типа свой в доску, как всегда переобуются :lol: :lol: :lol:.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:52
#3229
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Цитата:
ACROS:
Про что я и говорю: - лучше ТОРГОВАТЬ и СТРОИТЬ, чем воевать и умирать.

Но это для Штатов и России..
А вот как например сейчас украинцам, у которого допустим русские убили всю семью, детей, жену и тд?
И вот этот самый русский как ни в чем не бывало идет к этому украинцу торговать и веселиться..
Такой момент то спорный.
Простит ли убийцу отец убитого ребенка?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 18:32
#3230
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Цитата:
Vit:
Энгельсу.там.черным на белом написано. Капитализм разрушает землю.)

Виталий ты читал? Ты меня изумляешь, я только заголовок знаю! Респект! Из Энгельса я читал только:"Происхождение семьи, частной собственности и государства", Каутский для меня это белое пятно, имя в связи с Энгельсом и не более!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16122
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 18:35
#3231
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Оказывается легенде ссср Юре Антонову 80 лет прошло. Так Абайка и 111 спать. Щас будет концерт легенд ссср.
https://youtu.be/8NxlnyvKxJY?si=CiwDNSZBuvTHQY2E
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16122
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 18:52
#3232
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Эту песню конечно Таноми посвещается

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 18:53
#3233
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"В России начали массово рождаться Трампы."

Хех..
Уже не знают кому холопить?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7673
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:06
#3234
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Цитата:
111:
Простит ли убийцу отец убитого ребенка?


Простит, никуда не денется: - живут с немцами остальные народы, в том числе и нынешние украинцы- предков которых и детей в том числе эти же немцы не то что убивали, но и сжигали, насиловали, мучили, кожу живьём сдирали, опыты над ними проводили и ЧТО - а, НИЧЕГО- побежали же ИМЕННО к ним во время вероломного нападения русских 24.02.2022 года, а не к православным братушкам из Сербии или Болгарии.

Жизнь- ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Точно так же и с русскими у них будет, хотя обида будет НЕПРЕХОДЯЩЕЙ на многие века, потому что - там это сделал посторонний человек, и абсолютно ЧУЖОЙ; - а, здесь это сделал- РОДНОЙ брат- и поэтому и вы должны об этом знать из своей жизненной практики - то что сделал РОДНОЙ - это в ДЕСЯТКИ раз БОЛЬНЕЙ, чем чужой и обида не проходит и НЕ ПРОЩАЕТСЯ долгое время.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7673
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:13
#3235
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Цитата:
111:
начали массово рождаться Трампы."


Дональды- наверное.

Кстати, первым поехал "шестерить" в США и лизать Трампу одно место, именно- Дональд, но только Туск.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16122
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:14
#3236
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ГоворитЦитата:
111: Простит ли убийцу отец убитого ребенка?
У меня до сих пор в памяти. Отец с дрожащими руками это было в Донбассе. Говорит я детей в баню, в ванну мыться. Только вышел снаряд. Трупы. Он Думаите будет за Украину которая убила их детей? я детей в баню, в ванну мыться. Только вышел снаряд. Трупы. Он Думаите будет за Украину которая убила их детей?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:26
#3237
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Предложение Дональда Трампа об уменьшении расходов на оборону РФ, США и Китая вдвое, вчера поддержал В.Путин, сказал готов сократить военный бюджет своей страны на 50 процентов. Как вам такое сказочники?

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16122
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:34
#3238
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Цитата:
Kairat stayer: Как вам такое сказочники?
Сдаёт заднию. С другой стороны все ранее документы о взаимного контроля не имеет силы. Короче ждём. Пока не видим не че серьёзного.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:35
#3239
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Вот это нормальный разговор, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма - сказал В.Путин. По его словам, в конечном итоге Москва бы хотела, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 19:44
#3240
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Цитата:
Vit:
Сдаёт заднию. С другой стороны все ранее документы о взаимного контроля не имеет силы. Короче ждём. Пока не видим не че серьёзного.


Виталий, ранее отмечал, что лести на рожон Д.Трампу дорого обойдётся обоим сторонам. Ресурсы потихоньку иссекают, экономика может не выдержать далее, самое главное нужно позарез снять санкций.

Подождём конечно, наступит полный Трампец или нет! Не только Абайка предрекает крах, а отдельные ура - патриоты тоже так думают, что могут надуть и обманут их, ниже в видео Максим Калашников так говорит :lol: :lol: :lol: .




[Исправлено: Kairat stayer, 25.02.2025 - 20:51]
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