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≡ Американские военные разработки для борьбы с паводком впервые применят в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51225
Американские военные разработки для борьбы с паводком впервые применят в Костанайской области
Отправлено: 25.02.25 - 16:15
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Начальник ДЧС Костанайской области Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ прокомментировал тестирование новой насыпной дамбы, элементы которой закуплены в США, где они применяются в военной промышленности.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16118
Re: Американские военные разработки для борьбы с паводком...
Отправлено: 25.02.25 - 16:15
#1
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Срок годности посмотрели.? Договор на редко земельные подписали? Ну тогда норм.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7671
Re: Американские военные разработки для борьбы с паводком...
Отправлено: 25.02.25 - 17:16
#2
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Цитата:
Vit:
Срок годности посмотрели


Если судить по фото, ничего сложного, вроде нет: - обыкновенная сетка; железные планки-штыри и непромокаемый плотный армейский брезент: - примерно как я представляю она работает: - к месту предполагаемого прорыва воды подвозят; вбивают штыри, обтягивают сеткой, внутри брезентом и насыпают песок- и ву а"ля - мобильная дамба готова к сдерживанию потока воды- и для мониторинга оставляют дежурного МЧС-ца с рацией и с запасом еды и бухла( что бы не замёрз).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43571
Re: Американские военные разработки для борьбы с паводком...
Отправлено: 25.02.25 - 17:56
#3
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Американские разработки столетней давности..
Да, на сколько отстаем мы от них..
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