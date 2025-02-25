Отправлено: - 17:16

Vit:

Срок годности посмотрели

Цитата:Если судить по фото, ничего сложного, вроде нет: - обыкновенная сетка; железные планки-штыри и непромокаемый плотный армейский брезент: - примерно как я представляю она работает: - к месту предполагаемого прорыва воды подвозят; вбивают штыри, обтягивают сеткой, внутри брезентом и насыпают песок- и ву а"ля - мобильная дамба готова к сдерживанию потока воды- и для мониторинга оставляют дежурного МЧС-ца с рацией и с запасом еды и бухла( что бы не замёрз).