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≡ Простила из-за общих детей - За похищение женщины с применением насилием наказал мужчину суд в Аркалыке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51225
Простила из-за общих детей - За похищение женщины с применением насилием наказал мужчину суд в Аркалыке
Отправлено: 25.02.25 - 17:24
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Мужчина в августе 2024 года приехал в Аркалык, чтобы похитить свою бывшую гражданскую жену и их несовершеннолетних детей, а затем вывезти их в Астану. Дело рассматривал Аркалыкский городской суд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7671
Простила из-за общих детей - За похищение женщины с применением насилием наказал мужчину суд в Аркалыке
Отправлено: 25.02.25 - 17:24
#1
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Ничего себе правосудие, по казахски: - в соседней ветке ЗА УБИЙСТВО суд вынес всего лишь ПОЛТОРА года, а тут- за то что просто по УГРОЖАЛ ножом- ВОСЕМЬ лет.

Там НЕ ПРОСТИЛИ, а тут - ПРОСТИЛИ.

[Исправлено: Gljuk, 25.02.2025 - 17:57]

[Исправлено: Gljuk, 25.02.2025 - 17:58]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43571
Re: Простила из-за общих детей - За похищение женщины с...
Отправлено: 25.02.25 - 17:54
#2
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Да, просто пипец..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16118
Простила из-за общих детей - За похищение женщины с применением насилием наказал мужчину суд в Аркалыке
Отправлено: 25.02.25 - 18:00
#3
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Цитата:
111:
Чего пипец.?) я понимаю что Наташа физически тебя сильней. ) А так да. Псих сработал у парня. Мужик.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7202
Re: Простила из-за общих детей - За похищение женщины с...
Отправлено: 25.02.25 - 18:24
#4
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Цитата:
ACROS:
Там НЕ ПРОСТИЛИ, а тут - ПРОСТИЛИ.

Простая логика тут не работает! Тут судьей нужно быть, чтобы понять и простить.
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