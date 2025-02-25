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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:36
#3211
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Цитата:
saba:

Цитата:
Vit:


Дональд Иванович жгёт: - СовБез ООН принял ВПЕРВЫЕ за ТРИ года сторону России при голосовании - молодец, Трамп- это называется - ПОНУЖДЕНИЕ к миру.
Я же говорил: - Трамп - это МЕССИЯ.

Быстрей бы он завершил это дело: - лучше торговать, чем воевать.

А, хохлам так и надо: - пусть Трамп ОБДЕРЁТ их как липку и земли и драг.металлы заберёт на 100 лет концессии и - это им за КТК- ДВУЛИЧНЫЕ они какие то.

К ним относишься хорошо, жалеешь их, а они как в армии - готовы были умереть и продать за "лычко", такими и остались.
Мы их в сортире головой за это макали в очко, и они бегали по плацу не смывая гавно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:37
#3212
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Просто прикол

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:49
#3213
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Цитата:
ACROS:
Вы что то другое ожидали от человека который предал свой народ. Закрыл границы. В подгузниках разговаривает с солдатами. Да он завтра мать предаст. Жену. Детей. И правильно Путин говорит. А смысл с лохом подписывать хоть какие то документы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:53
#3214
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Цитата:
ACROS:
А, хохлам так и надо: - пусть Трамп ОБДЕРЁТ их как липку и земли и драг.металлы заберёт на 100 лет концессии и - это им за КТК- ДВУЛИЧНЫЕ они какие то. К ним относишься хорошо, жалеешь их, а они как в армии - готовы были умереть и продать за "лычко", такими и остались. Мы их в сортире головой за это макали в очко, и они бегали по плацу не смывая гавно.

я конечно понимаю у вас ненависть к максу
но пост ирония дошла уже до того предела когда смешное уже не смешно) Цитата:
ACROS:
Дональд Иванович жгёт: - СовБез ООН принял ВПЕРВЫЕ за ТРИ года сторону России

при этом китай, иран воздержались))
россию просто переманивают как путану чтобы в конце поиметь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:57
#3215
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Цитата:
saba:
А если подумать, Путин сразу сдаёт своего друга Си. Именно Китай сейчас является лидером по добыче и переработке редкоземельных металлов, Трамп их монополию хочет прервать

писал уже

россия не враг для США
даже не соперник
россия слитый игрок которым можно пользоваться
для сша враги это китай и иран их и хочет наказать трамп
для этого нужно оторвать от них россию и попытатся натравить ее на китай а может иран

у сша один раз такое получилось
когда они оторвали китай от ссср и по сути стравили одних с другими
и ссср тут же сдулся для всего мира показав что единый коммунистический лагерь дал трещину
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:02
#3216
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Цитата:
abaika95:
Мне плевать на Иран и Китай. Я хочу видеть вашего любимца Зеленского на висилице.а там трава не рости. Если кто по стесняется стул из под ног убрать. Я приеду и лично уберу
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1366
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:06
#3217
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Цитата:
abaika95: просто переманивают как путану
Типа, парень знает как в "путь лепестка" играть!? :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1366
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:08
#3218
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Ну, тогда думаю Володя ещё поживёт...минимум года 3 :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:14
#3219
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Цитата:
Vit:
Мне плевать на Иран и Китай. Я хочу видеть вашего любимца Зеленского на висилице.а там трава не рости.

ну даже если увидишь, российские солдаты умирать как мухи перестанут?))
Цитата:
Vit:
Если кто по стесняется стул из под ног убрать. Я приеду и лично уберу

нет не приедешь)
мы оба это знаемЦитата:
Карачун:
Типа, парень знает как в "путь лепестка" играть!?

по сути-да
переманивают гейшу в виде целой страны)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:21
#3220
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Цитата:
abaika95: ну даже если увидишь, российские солдаты умирать как мухи перестанут?)
Скорей всего нет. Война врятли так просто и остановится. И в чем то даже согласен с тобой , возможен реванш. А его подождут когда Путин уйдёт. Печально. Что крови мало, скорей всего ещё будет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:23
#3221
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Цитата:
abaika95:

Они будут мстить. За всё. И за то что их Акрос головой в унитаз тыкал. За все. Эти ребята не на видят всех. Я уже говорил. И мусульман и цыган.. Всех.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 16:55
#3222
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Цитата:
abaika95:
чтобы в конце поиметь))


Да, насрать кто и кого поимеет: - как будто бы СИЛЬНЫЕ мира сего НЕ ДОГОВОРЯТЬСЯ между собой:- это как у нас среди фермеров - крупняки( более 100 000 га) договоряться с властью и между собой по ЛЮБОМУ поводу, а нам мелочишкам остаётся приспосабливаться или отказыаться.
Точно так же и эти ТРИ страны - договоряться по КРУПНОМУ и что бы для ИХ бизнеса всё было хорошо:- ПОИМЕЮТ друг-друга поочереди и Трамп один их всех и ещё Европу заставит ОТСО...ТЬ и вперёд.
Всегда же так по истории.

Цитата:
abaika95:
у вас ненависть к максу


С чего это вы взяли- аж прямо НЕНАВИСТЬ??

Нормально отношусь, впрочем как и ко всем тут на форуме: - он своё говорит- я своё - и никаких проблем.

Гимнастика для ума и для грамотной и ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОЙ речи- эквилибристика мозга.


Цитата:
Vit:
человека который предал свой народ


Неправы вы- свой народ он как раз и не предавал- смотрите как бьётся за всё- как смелый ПОРТНЯШКА из сказки бр.Гримм.

Если за годы войны с Россией, у власти был бы или Порошенко или Янукович или Ющенко или эта гарная дивчина с косой в инвалидном кресле: - то я не думаю что за Украину было бы так МНОГО хлопот и возни со стороны Байдена и Европы.
И если сейчас провести выборы( реальные), то ковёрный всех победил бы.
Просто у Трампа - МНОЖЕСТВО рычагов воздействия на ВЕСЬ мир.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:01
#3223
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Цитата:
111:
Хех, Зеленский послал интеллигентно Трампа по каким то там металлам, это раз Когда же Трамп обратился к Путину, тот с испугу собрал совещание и дал им поручение делать все что хочет Трамп..


Уже подумывают о строительстве алюминиевого завода совместно с США в Сибири.

Подробнее здесь:

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:06
#3224
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Цитата:
Kairat stayer:
о строительстве алюминиевого завода совместно с США в Сибири.


Про что я и говорю: - лучше ТОРГОВАТЬ и СТРОИТЬ, чем воевать и умирать.

От этого кому то станет: - ПЛОХО ??
Нет- все в выигрыше - может и нам что то перепадёт; ССГПО - заработает на полную мощность , например, или ещё что то.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 17:11
#3225
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Цитата:
ACROS:
Про что я и говорю: - лучше ТОРГОВАТЬ и СТРОИТЬ, чем воевать и умирать.


Если будет во благо процветания народов, хороший вариант. У американцев большой потенциал, как выше отметил одна четвёртая част мирового ВВП, есть средства и современные технологий.
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