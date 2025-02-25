Дональд Иванович жгёт: - СовБез ООН принял ВПЕРВЫЕ за ТРИ года сторону России при голосовании - молодец, Трамп- это называется - ПОНУЖДЕНИЕ к миру. Я же говорил: - Трамп - это МЕССИЯ.
Быстрей бы он завершил это дело: - лучше торговать, чем воевать.
А, хохлам так и надо: - пусть Трамп ОБДЕРЁТ их как липку и земли и драг.металлы заберёт на 100 лет концессии и - это им за КТК- ДВУЛИЧНЫЕ они какие то.
К ним относишься хорошо, жалеешь их, а они как в армии - готовы были умереть и продать за "лычко", такими и остались. Мы их в сортире головой за это макали в очко, и они бегали по плацу не смывая гавно.
Вы что то другое ожидали от человека который предал свой народ. Закрыл границы. В подгузниках разговаривает с солдатами. Да он завтра мать предаст. Жену. Детей. И правильно Путин говорит. А смысл с лохом подписывать хоть какие то документы.
ACROS: А, хохлам так и надо: - пусть Трамп ОБДЕРЁТ их как липку и земли и драг.металлы заберёт на 100 лет концессии и - это им за КТК- ДВУЛИЧНЫЕ они какие то. К ним относишься хорошо, жалеешь их, а они как в армии - готовы были умереть и продать за "лычко", такими и остались. Мы их в сортире головой за это макали в очко, и они бегали по плацу не смывая гавно.
я конечно понимаю у вас ненависть к максу но пост ирония дошла уже до того предела когда смешное уже не смешно) Цитата:
ACROS: Дональд Иванович жгёт: - СовБез ООН принял ВПЕРВЫЕ за ТРИ года сторону России
при этом китай, иран воздержались)) россию просто переманивают как путану чтобы в конце поиметь))
saba: А если подумать, Путин сразу сдаёт своего друга Си. Именно Китай сейчас является лидером по добыче и переработке редкоземельных металлов, Трамп их монополию хочет прервать
писал уже
россия не враг для США даже не соперник россия слитый игрок которым можно пользоваться для сша враги это китай и иран их и хочет наказать трамп для этого нужно оторвать от них россию и попытатся натравить ее на китай а может иран
у сша один раз такое получилось когда они оторвали китай от ссср и по сути стравили одних с другими и ссср тут же сдулся для всего мира показав что единый коммунистический лагерь дал трещину
Да, насрать кто и кого поимеет: - как будто бы СИЛЬНЫЕ мира сего НЕ ДОГОВОРЯТЬСЯ между собой:- это как у нас среди фермеров - крупняки( более 100 000 га) договоряться с властью и между собой по ЛЮБОМУ поводу, а нам мелочишкам остаётся приспосабливаться или отказыаться. Точно так же и эти ТРИ страны - договоряться по КРУПНОМУ и что бы для ИХ бизнеса всё было хорошо:- ПОИМЕЮТ друг-друга поочереди и Трамп один их всех и ещё Европу заставит ОТСО...ТЬ и вперёд. Всегда же так по истории.
Цитата:
abaika95: у вас ненависть к максу
С чего это вы взяли- аж прямо НЕНАВИСТЬ??
Нормально отношусь, впрочем как и ко всем тут на форуме: - он своё говорит- я своё - и никаких проблем.
Гимнастика для ума и для грамотной и ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОЙ речи- эквилибристика мозга.
Цитата:
Vit: человека который предал свой народ
Неправы вы- свой народ он как раз и не предавал- смотрите как бьётся за всё- как смелый ПОРТНЯШКА из сказки бр.Гримм.
Если за годы войны с Россией, у власти был бы или Порошенко или Янукович или Ющенко или эта гарная дивчина с косой в инвалидном кресле: - то я не думаю что за Украину было бы так МНОГО хлопот и возни со стороны Байдена и Европы. И если сейчас провести выборы( реальные), то ковёрный всех победил бы. Просто у Трампа - МНОЖЕСТВО рычагов воздействия на ВЕСЬ мир.
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