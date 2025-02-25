Отправлено: - 15:53

ACROS:

А, хохлам так и надо: - пусть Трамп ОБДЕРЁТ их как липку и земли и драг.металлы заберёт на 100 лет концессии и - это им за КТК- ДВУЛИЧНЫЕ они какие то. К ним относишься хорошо, жалеешь их, а они как в армии - готовы были умереть и продать за "лычко", такими и остались. Мы их в сортире головой за это макали в очко, и они бегали по плацу не смывая гавно.

ACROS:

Дональд Иванович жгёт: - СовБез ООН принял ВПЕРВЫЕ за ТРИ года сторону России

Цитата:я конечно понимаю у вас ненависть к максуно пост ирония дошла уже до того предела когда смешное уже не смешно) Цитата:при этом китай, иран воздержались))россию просто переманивают как путану чтобы в конце поиметь))