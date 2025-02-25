Отправлено: - 15:50





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55218 корреспондент телеканала "Астана" Зангар Санай;Источник:

- председатель областного филиала ОО «Молодежное крыло «Жастар рухы» партии AMANAT» Аружан Сарсенбаева;



Цитата:ну во-первых журналистам нефиг делать в общественном совете вообщелибо получается конфликт интересов ты либо журналист либо уже участник политического процессаи второе с какого рожна вообще журналист столичного телеканала вошел в состав регионального совета? я всё понимаю что журналист может быть наш местный, но работает то он на столичный канал являясь тут собкором по сути.ну и зачем он там нужен?Цитата:партийцы там зачем? в маслихатах партиям не хватает мест?и почему только аманатовец есть а остальных нет? это разве не нарушение?