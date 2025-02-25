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≡ Председателем общественного совета Костанайской области вновь стал Серик Бектурганов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51223
Председателем общественного совета Костанайской области вновь стал Серик Бектурганов
Отправлено: 25.02.25 - 15:50
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На первом заседании совета, которое прошло 24 февраля, были созданы четыре рабочие комиссии, выбраны их председатели. Совет в обновленном составе будет работать три года. Кто вошел в него?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17698
Re: Председателем общественного совета Костанайской области...
Отправлено: 25.02.25 - 15:50
#1
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Цитата:
корреспондент телеканала "Астана" Зангар Санай;

Источник:


ну во-первых журналистам нефиг делать в общественном совете вообще
либо получается конфликт интересов ты либо журналист либо уже участник политического процесса
и второе с какого рожна вообще журналист столичного телеканала вошел в состав регионального совета? я всё понимаю что журналист может быть наш местный, но работает то он на столичный канал являясь тут собкором по сути.
ну и зачем он там нужен?

Цитата:
- председатель областного филиала ОО «Молодежное крыло «Жастар рухы» партии AMANAT» Аружан Сарсенбаева;

партийцы там зачем? в маслихатах партиям не хватает мест?
и почему только аманатовец есть а остальных нет? это разве не нарушение?
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