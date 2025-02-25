Отправлено: - 14:15

ACROS:

Когда китайцы ХОРОШО относились и к казахам и к русским ??

Цитата:А они ни к кому кроме себя хорошо и не относятся! Поэтому берегут себя и не лезут никуда! Если бы захотели ещё во времена джунгар, казахов захватили бы! А так они только дали по зубам охреневшим джунгарам, вытеснили за пределы империи,как раз на казахов и дальше не пошли! Возможно Си другой, чем несколько тысяч поколений его предков, но я так не думаю! А страхи казахов,это только их проблемы!