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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 12:41
Хех, Зеленский послал интеллигентно Трампа по каким то там металлам, это раз
Когда же Трамп обратился к Путину, тот с испугу собрал совещание и дал им поручение делать все что хочет Трамп..
Когда же Трамп обратился к Путину, тот с испугу собрал совещание и дал им поручение делать все что хочет Трамп..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 12:43
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 13:41
Цитата:
Не ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде. Смотри не продешиви а то Наташа тебе с ноги по зубам треснет. Повылетают последние.)
111:
подъездах России и Украины
подъездах России и Украины
Не ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде. Смотри не продешиви а то Наташа тебе с ноги по зубам треснет. Повылетают последние.)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:15
Цитата:
А они ни к кому кроме себя хорошо и не относятся! Поэтому берегут себя и не лезут никуда! Если бы захотели ещё во времена джунгар, казахов захватили бы! А так они только дали по зубам охреневшим джунгарам, вытеснили за пределы империи,как раз на казахов и дальше не пошли! Возможно Си другой, чем несколько тысяч поколений его предков, но я так не думаю! А страхи казахов,это только их проблемы!
ACROS:
Когда китайцы ХОРОШО относились и к казахам и к русским ??
Когда китайцы ХОРОШО относились и к казахам и к русским ??
А они ни к кому кроме себя хорошо и не относятся! Поэтому берегут себя и не лезут никуда! Если бы захотели ещё во времена джунгар, казахов захватили бы! А так они только дали по зубам охреневшим джунгарам, вытеснили за пределы империи,как раз на казахов и дальше не пошли! Возможно Си другой, чем несколько тысяч поколений его предков, но я так не думаю! А страхи казахов,это только их проблемы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:22
Цитата:
Мы казахи задиристый народ, нам бы то же, раньше кого пограбить, да земельки прихватить! Поэтому китайцев никогда не понимали, а чего не понимаешь, к тому всегда настороженно относишься! Как так?! Такая огромная армия и дома сидит, никого не грабит, что то тут не то! А властям Китая всегда своего народа хватало пограбить, они тоже не святые, но своих много, зачем ещё на чужих напрягаться. Философы, одним словом!
ACROS:
ОСТОРОЖНОСТЬ и НЕГАТИВНАЯ предрасположенность к
ОСТОРОЖНОСТЬ и НЕГАТИВНАЯ предрасположенность к
Мы казахи задиристый народ, нам бы то же, раньше кого пограбить, да земельки прихватить! Поэтому китайцев никогда не понимали, а чего не понимаешь, к тому всегда настороженно относишься! Как так?! Такая огромная армия и дома сидит, никого не грабит, что то тут не то! А властям Китая всегда своего народа хватало пограбить, они тоже не святые, но своих много, зачем ещё на чужих напрягаться. Философы, одним словом!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:25
Цитата:
saba:Уйгуры это китайцы?. Вроде ваш брат по всему северу Китая живёт. На трех языках болтают)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:25
Цитата:
Виталий узнал в фото, качество шубы на стене! Такой больше в окрестностях не делают!
( Из рекламы ОСИ Парк Сити)
Vit:
ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде.
ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде.
Виталий узнал в фото, качество шубы на стене! Такой больше в окрестностях не делают!
( Из рекламы ОСИ Парк Сити)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:36
!Цитата:
Цитата:
Если смотрели интервью Путина Зарубина, то сразу проснулся неподдельный интерес к сотрудничеству с США. " Да, мы готовы к сотрудничеству по редкоземельным металлам", " мы мало работаем в этой сфере"!
А если подумать, Путин сразу сдаёт своего друга Си. Именно Китай сейчас является лидером по добыче и переработке редкоземельных металлов, Трамп их монополию хочет прервать. Если бы Россия объединилась в этом вопросе с Китаем, в ближайшее время конкурентов не было бы, но могущественный как бы "враг" изъявил желание, тут же последовало угодливое:"Чего изволите, полезных ископаемых у России много, это Зеленский кочевряжится, а мы то с радостью!"
[Исправлено: saba, 25.02.2025 - 15:37]
Skeptic:
Цитата:
abaika95:
Если смотрели интервью Путина Зарубина, то сразу проснулся неподдельный интерес к сотрудничеству с США. " Да, мы готовы к сотрудничеству по редкоземельным металлам", " мы мало работаем в этой сфере"!
А если подумать, Путин сразу сдаёт своего друга Си. Именно Китай сейчас является лидером по добыче и переработке редкоземельных металлов, Трамп их монополию хочет прервать. Если бы Россия объединилась в этом вопросе с Китаем, в ближайшее время конкурентов не было бы, но могущественный как бы "враг" изъявил желание, тут же последовало угодливое:"Чего изволите, полезных ископаемых у России много, это Зеленский кочевряжится, а мы то с радостью!"
[Исправлено: saba, 25.02.2025 - 15:37]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:45
Цитата:
[Исправлено: Vit, 25.02.2025 - 14:46]
saba:Я бы ваще что б наука была всем. Взял бы и бесплатно отдал США. А Европа, а мы, а че, а почему, ну мы же так старались, в Россию наёмников отправляли. Первых Францию по боку кинул. Потом и тд. Вобщем пусть локти кусают)
[Исправлено: Vit, 25.02.2025 - 14:46]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:47
Когда двое дерутся а не фиг третьим лезть. Украина лохвнулась, Франция, Германия
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:50
Цитата:
Нет Виталий не китайцы и не казахи, сами по себе. Они похожи на казахов, только у казахов ветер в голове, сел на лошадь и ну по степи скакать! А эти нет, на одном месте сидят землю возделывают, грамоте учатся, Чингисхан говорят у них пользу письменной речи узнал!
Vit:
Уйгуры это китайцы?. Вроде
Уйгуры это китайцы?. Вроде
Нет Виталий не китайцы и не казахи, сами по себе. Они похожи на казахов, только у казахов ветер в голове, сел на лошадь и ну по степи скакать! А эти нет, на одном месте сидят землю возделывают, грамоте учатся, Чингисхан говорят у них пользу письменной речи узнал!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:59
Цитата:
Виталий,ты не поверишь контрактники тоже наёмники и ЧВК тоже, так что... В основном там воюют, с обеих сторон наёмники! А что из других стран, так это тоже с обеих сторон. Только наемников с российской стороны по телевизору хвалят, а с украинской ругают. Хотя по украинскому ТВ наверное тоже хвалят, не смотрел. В целом они погоду вообще не делают, мало их с обеих сторон!
Vit:
Россию наёмников отправляли. Первых
Россию наёмников отправляли. Первых
Виталий,ты не поверишь контрактники тоже наёмники и ЧВК тоже, так что... В основном там воюют, с обеих сторон наёмники! А что из других стран, так это тоже с обеих сторон. Только наемников с российской стороны по телевизору хвалят, а с украинской ругают. Хотя по украинскому ТВ наверное тоже хвалят, не смотрел. В целом они погоду вообще не делают, мало их с обеих сторон!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:00
Цитата:
Там все лоханулись, теперь расхлебывают!
Vit:
лохвнулась
лохвнулась
Там все лоханулись, теперь расхлебывают!
К
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:33
Цитата:
Вот именно! Так же как и приверженцев любых других иррациональных страхов.
saba:
А страхи казахов,это только их проблемы!
А страхи казахов,это только их проблемы!
Вот именно! Так же как и приверженцев любых других иррациональных страхов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:36
Цитата:
Ну, у нас Китай есть для этого
Vit:
Не ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде
Не ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде
Ну, у нас Китай есть для этого
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