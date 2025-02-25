НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 214 из 215«1...212213214215»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 12:41
#3196
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех, Зеленский послал интеллигентно Трампа по каким то там металлам, это раз
Когда же Трамп обратился к Путину, тот с испугу собрал совещание и дал им поручение делать все что хочет Трамп..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 12:43
#3197
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подъездах России и Украины

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 13:41
#3198
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
подъездах России и Украины

Не ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде. Смотри не продешиви а то Наташа тебе с ноги по зубам треснет. Повылетают последние.)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:15
#3199
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Когда китайцы ХОРОШО относились и к казахам и к русским ??

А они ни к кому кроме себя хорошо и не относятся! Поэтому берегут себя и не лезут никуда! Если бы захотели ещё во времена джунгар, казахов захватили бы! А так они только дали по зубам охреневшим джунгарам, вытеснили за пределы империи,как раз на казахов и дальше не пошли! Возможно Си другой, чем несколько тысяч поколений его предков, но я так не думаю! А страхи казахов,это только их проблемы!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:22
#3200
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ОСТОРОЖНОСТЬ и НЕГАТИВНАЯ предрасположенность к

Мы казахи задиристый народ, нам бы то же, раньше кого пограбить, да земельки прихватить! Поэтому китайцев никогда не понимали, а чего не понимаешь, к тому всегда настороженно относишься! Как так?! Такая огромная армия и дома сидит, никого не грабит, что то тут не то! А властям Китая всегда своего народа хватало пограбить, они тоже не святые, но своих много, зачем ещё на чужих напрягаться. Философы, одним словом!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:25
#3201
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Уйгуры это китайцы?. Вроде ваш брат по всему северу Китая живёт. На трех языках болтают)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:25
#3202
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде.

Виталий узнал в фото, качество шубы на стене! Такой больше в окрестностях не делают!
( Из рекламы ОСИ Парк Сити)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:36
#3203
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
!Цитата:
Skeptic:

Цитата:
abaika95:

Если смотрели интервью Путина Зарубина, то сразу проснулся неподдельный интерес к сотрудничеству с США. " Да, мы готовы к сотрудничеству по редкоземельным металлам", " мы мало работаем в этой сфере"!
А если подумать, Путин сразу сдаёт своего друга Си. Именно Китай сейчас является лидером по добыче и переработке редкоземельных металлов, Трамп их монополию хочет прервать. Если бы Россия объединилась в этом вопросе с Китаем, в ближайшее время конкурентов не было бы, но могущественный как бы "враг" изъявил желание, тут же последовало угодливое:"Чего изволите, полезных ископаемых у России много, это Зеленский кочевряжится, а мы то с радостью!"

[Исправлено: saba, 25.02.2025 - 15:37]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:45
#3204
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я бы ваще что б наука была всем. Взял бы и бесплатно отдал США. А Европа, а мы, а че, а почему, ну мы же так старались, в Россию наёмников отправляли. Первых Францию по боку кинул. Потом и тд. Вобщем пусть локти кусают)

[Исправлено: Vit, 25.02.2025 - 14:46]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:47
#3205
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда двое дерутся а не фиг третьим лезть. Украина лохвнулась, Франция, Германия
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:50
#3206
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Уйгуры это китайцы?. Вроде

Нет Виталий не китайцы и не казахи, сами по себе. Они похожи на казахов, только у казахов ветер в голове, сел на лошадь и ну по степи скакать! А эти нет, на одном месте сидят землю возделывают, грамоте учатся, Чингисхан говорят у них пользу письменной речи узнал!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 14:59
#3207
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Россию наёмников отправляли. Первых

Виталий,ты не поверишь контрактники тоже наёмники и ЧВК тоже, так что... В основном там воюют, с обеих сторон наёмники! А что из других стран, так это тоже с обеих сторон. Только наемников с российской стороны по телевизору хвалят, а с украинской ругают. Хотя по украинскому ТВ наверное тоже хвалят, не смотрел. В целом они погоду вообще не делают, мало их с обеих сторон!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:00
#3208
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
лохвнулась

Там все лоханулись, теперь расхлебывают!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:33
#3209
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А страхи казахов,это только их проблемы!

Вот именно! Так же как и приверженцев любых других иррациональных страхов.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 15:36
#3210
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не ври я это видел на Аль-Фараби в твоём подъезде

Ну, у нас Китай есть для этого
Профайл
Страница 214 из 215«1...212213214215»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS