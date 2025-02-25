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≡ Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования Костанайской области не исполнило рекомендацию совета по этике?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51223
Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования Костанайской области не исполнило рекомендацию совета по этике?
Отправлено: 25.02.25 - 14:35
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В защиту Турткараевой поступило более 30 коллективных обращений - от педагогической общественности, в том числе от ветеранов педагогического труда, жителей района, а также от Общественного совета и депутатов маслихата Костанайского района.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16113
Re: Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования...
Отправлено: 25.02.25 - 14:35
#1
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Ох эти телеграммы. Один не ест не спит в болоте сутками сидит. Другие в какой то там Плахе.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
111
Re: Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования...
Отправлено: 25.02.25 - 14:42
#2
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Ну просто золотой человек!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7667
Re: Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования...
Отправлено: 25.02.25 - 15:03
#3
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Аргентина -Ямайка, то есть Турткараева-Цымбалюк 5:0. или ЩЕЛЧЁК по носу совета по этике.
Пусть они думают: - где взять кадры:- разбрасываться ими легко, а вы их найдите, воспитайте и работайте с ними.

Почему то так и знал: - потому что за ней СТОИТ бывший аким области, ну и вопрос то НЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ- подумаешь профсоюзы- мелочь какая то пузатая - когда на эти профсоюзы кто то и когда то обращал внимание.

В бытность парторгом посылал всегда рабочкома за водкой и обслуживать моих гостей и проверяющих.
Рабочком всегда был: - ПРИВОДНЫМ ремнём партии.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7199
Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования Костанайской области не исполнило рекомендацию совета по этике?
Отправлено: 25.02.25 - 15:07
#4
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Там просто драчка, за профсоюзные взносы! Есть официальный профсоюз и левый, который бывший руководитель горного возглавляет . Власть за официальный(Турткараева немного перестарались) , а левые могут палки в колёса власти ставить, поэтому надо своих не бросать, она же за "правое дело" старалась! А то ещё западную моду возьмут и профсоюзы серьезной силой станут! Нельзя такого допущать!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7667
Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования Костанайской области не исполнило рекомендацию совета по этике?
Отправлено: 25.02.25 - 15:12
#5
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Цитата:
saba:
просто драчка,



Ну если за БАБКИ деряга, то запасайтесь попкорном и ждём НОВОГО доноса Цымбалюка.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17698
Re: Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования...
Отправлено: 25.02.25 - 15:59
#6
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Цитата:
Кто-то из директоров школ записал разговор на аудио и переслал его в анонимный телеграм-канал "Плаха"

Источник:


а что стало с этим директором интересно? вот если бы провели внутренний аудит и выявили что одного директора с того совещания теперь не досчитались то можно поднимать вопрос о давлении со стороны руководства.
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