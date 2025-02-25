Re: Алию Турткараеву не уволят - Почему управление образования...

Отправлено: - 15:03

Аргентина -Ямайка, то есть Турткараева-Цымбалюк 5:0. или ЩЕЛЧЁК по носу совета по этике.

Пусть они думают: - где взять кадры:- разбрасываться ими легко, а вы их найдите, воспитайте и работайте с ними.



Почему то так и знал: - потому что за ней СТОИТ бывший аким области, ну и вопрос то НЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ- подумаешь профсоюзы- мелочь какая то пузатая - когда на эти профсоюзы кто то и когда то обращал внимание.



В бытность парторгом посылал всегда рабочкома за водкой и обслуживать моих гостей и проверяющих.

Рабочком всегда был: - ПРИВОДНЫМ ремнём партии.